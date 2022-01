Frau von 2 Räubern bedroht und ausgeraubt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ne) – Heute Nacht um 01:20 Uhr ist eine 39-jährige Frau von zwei jungen Männern in der Schulstraße ihrer EC-Karte beraubt worden. Der Polizei gelang die Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Die Frau war auf ihrem Nachhauseweg, als sie in Höhe eines Krankenhauses plötzlich von 2 jungen Männern (20 und 21 Jahre) mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld genötigt wurde.

Letztlich konnte die Frau lediglich ihre EC-Karte aushändigen, womit die Täter dann auch verschwanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte zur Festnahme beider Tatverdächtiger. Sie kamen anschließend in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Betrunkene Frau tritt nach Bundespolizisten

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Sonntag 02.01.2022 gegen 02:50 Uhr, fiel dem Zugpersonal einer bereitgestellten Regionalbahn im Hauptbahnhof eine 26-jährige Frau ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung auf. Da sie das Tragen der MNS auch nach Aufforderung durch das Zugpersonal verweigerte, wurde die Frau von der bevorstehenden Fahrt ausgeschlossen und die Bundespolizeiinspektion Frankfurt informiert.

Auch den Aufforderungen der Polizisten den Zug zu verlassen leistete die 26-Jährige keine Folge, sodass sie unter Anwendung von Zwang aus dem Zug und anschließend zur Wache verbracht werden musste. Hierbei trat die alkoholisierte Maskenverweigerin mehrfach nach den Beamten. Ein eingesetzter Beamter wurde durch einen Tritt getroffen, jedoch nicht verletzt. Gegen die 26-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Drogendealer festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(hol) – Am Donnerstagmittag 30.12.21 nahm die Polizei einen Drogenhändler im Bahnhofsviertel fest. Der Mann hatte zuvor Gras verkauft und führte noch eine nicht geringe Menge mit sich.

Kurz vor 12:00 Uhr beobachteten Beamte, wie zwei Männer in der Straße “Am Hauptbahnhof” Geld gegen Tütchen austauschten. Anschließend klickten die Handschellen. Bei dem 25-jährigen Käufer fand die Polizei knapp 6 Gramm Marihuana, bei dem 24-jährigen Verkäufer mehrere hundert Euro Bargeld sowie mehr als 60 Gramm Marihuana.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten Drogen und Geld. Der Verkäufer wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert und später in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mutmaßlicher Dealer festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(ro) – A Sonntagmittag 02.01.2022 führte eine aufmerksame Streife der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) eine Kontrolle im Bahnhofsviertel durch und stellte dabei insgesamt mehr als 45 Gramm Heroin sicher. Ein mutmaßlicher Dealer soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 13:00 Uhr kontrollierten die Beamten einen 35-Jährigen Mann in der Niddastraße. Die Durchsuchung des 35-Jährigen brachte vor Ort bereits mehr als 5 Gramm, in kleinen Portionen verpacktes, Heroin sowie gestückeltes Bargeld zu Tage. Die Streife holte daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss ein und durchsuchte auch die Wohnräume des Tatverdächtigen. Dabei stellten sie weiteres, vorportioniertes Heroin in einer Menge von mehr als 40 Gramm sowie Utensilien zum Abwiegen und Verpacken von Betäubungsmitteln sicher.

Die Beamten verbrachte den 35-Jährigen anschließend in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Dieser steht obendrein im Verdacht, gegen das Aufenthaltsgesetz zu verstoßen und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei dauern an.

