Mann sitzt auf einer Bank und onaniert

Mainz-Kastel (ots)-(mh) – Am Donnerstagmorgen 30.01.2021 kam es in der Eleonorenstraße gegen 09 Uhr zu exhibitionistischen Handlungen eines unbekannten Täters. Der Mann saß auf einer öffentlichen Parkbank am Rhein und manipulierte in schamverletzender Weise an sich. Anschließend ging er in unbekannte Richtung davon.

Täterbeschreibung:

Laut Zeugenaussagen war der Mann ca. 55 Jahre alt und 180 cm groß. Er hatte einen dunklen Teint und kurze, dunkle Haare getragen. Bekleidet war er mit einem dunklen Blouson, einer dunklen Jeanshose und dunklen Schuhen.

Personen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Nummer (0611) 345-0 in Kontakt zu treten.

Fußgänger bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt

Wiesbaden, Nordost, Bierstadter Straße, Samstag, 01.01.2022, 01:40 Uhr

(mh) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Bierstadter Straße in Wiesbaden Nordost ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der geschädigte 21-jährige Mann aus Taunusstein überquerte gerade eine Fußgängerampel auf der Bierstadter Straße in Richtung der Europaschule, als er von einem stadteinwärts fahrenden PKW frontal angefahren wurde.

Durch den Anstoß ging der Mann zu Boden und verletzte sich dabei leicht an einem Knie und einem Daumen. Der Unfallfahrer flüchtete mit seinem PKW in unbekannte Richtung. Der Geschädigte konnte zum Fahrzeug keine Angaben machen.

Personen, die Angaben zu dem Unfall oder Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wohnungstür durch Brand beschädigt

Wiesbaden-Biebrich, Platanenstraße, Sonntag 02.01.2022, 12:25 Uhr (ots)-(aa) – Am Sonntagmittag kam es in der Platanenstraße in Wiesbaden Biebrich zu einem kleineren Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Eine Dekoration, die an einer Wohnungstür im dritten Obergeschoss des Hauses hing, entzündete sich aus ungeklärter Ursache.

Durch die Flammen wurde die Wohnungstür beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine mögliche Verursachung durch unbekannte Täter nicht ausgeschlossen werden.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen

Wiesbaden, Montag 03.01.2022, 10:20 Uhr

(mh) Am Montagmorgen ist ein alkoholisierter Mann aus Wiesbaden in der Kirchgasse von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Der 55-Jährige hatte in der Kirchgasse Passanten auf grobe Weise angesprochen und provoziert. Wenig später geriet er mit einer Person vor dem Luisenforum in eine körperliche Auseinandersetzung.

Da er sich bei Eintreffen einer Streife der Polizei weiterhin aggressiv gab, wurde er gegen 10:20 Uhr in Polizeigewahrsam genommen. Der Ingewahrsamnahme bis zum heutigen Abend wurde durch einen Bereitschaftsrichter zugestimmt.

Einbruch in Wohnhaus

Wiesbaden (ots)-(schü) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Silvesternacht in ein Wohnhaus in der Kapellenstraße ein. Mittels eines unbekannten Werkzeugs hebelten di Einbrecher eine Terrassentür auf und durchsuchten im Anschluss mehrere Schränke in der Wohnung. Aus der Wohnung entwendeten die Täter nach bisherigem Kenntnisstand Schmuck und Elektroartikel.

Bisher liegen keine Täterhinweise vor. Mitbürger die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus

Fahrzeug überschlägt sich – 1 Verletzter – Zeugen gesucht

Bad Schwalbach/B417 (ots) – Ein 55-jähriger Wiesbadener befuhr am Sonntag 02.01.2022 gegen 21.47 Uhr mit seinem Citroen die B 417 aus Richtung Taunusstein-Neuhof kommend in Richtung Wiesbaden. Zwischen den Anschlussstellen Siedlung Platte und Wehen geriet der Fahrzeugführer zunächst auf die Gegenfahrbahn und im weiteren Verlauf in den Fahrbahngraben. Hier überschlug sich das Fahrzeug, prallte gegen einen Baum und blieb anschließend auf dem Dach liegen.

Der eingeklemmte Fahrer wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zum Zeitpunkt des Unfalls erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der verletzte Fahrer wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht und musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ebenfalls eingeleitet.

Die B 417 war für die Dauer der Unfallaufnahme ca. 1 Stunde voll gesperrt. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich auf der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 – 70780 zu melden.

Einbruch in Hochschule

Geisenheim, Freitag 31.12.2021, 08:30 Uhr

(fh) – In der vergangenen Woche wurde in eine Hochschule in der Von-Lade-Straße in Geisenheim eingebrochen. Am Freitagmorgen stellte ein Mitarbeiter der Fakultät den Einbruch fest und informierte umgehend die Polizei. Die herbeigerufene Streife konnte daraufhin feststellen, dass die Täter über ein Toilettenfenster in das Gebäude eingedrungen waren und anschließend zwei Türen gewaltsam geöffnet hatten.

Im Obergeschoss wurden mehrere Räume durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Darüber hinaus entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro am Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Pkw aufgebrochen – Elektronikartikel gestohlen

Bad Schwalbach, Freitag 31.12.2021, 21 Uhr bis Samstag 01.01.2022, 13 Uhr

(fh) – In der Silvesternacht haben Unbekannte in der Straße “Am Schänzchen” in Bad Schwalbach ein Fahrzeug aufgebrochen und mehrere Gegenstände aus dem Innenraum gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines geparkten VW Crafter ein, um sich Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs zu verschaffen.

Von dort entwendeten sie ein Tablet der Marke “Samsung” sowie einen weiteren Elektronikartikel und ein Paket. Mit ihrer Beute gelang ihnen daraufhin unbemerkt die Flucht. Die Polizeistation Bad Schwalbach erbittet Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Fahrzeug kommt von der Straße ab

B260/Schlangenbad-Wambach (ots)-(fh) – Am Freitagmorgen 31.12.2021 verletzten sich 2 Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 260 zwischen Wambach und Bad Schwalbach. Gegen 10:45 Uhr befuhr ein 20-jähriger Bad Schwalbacher mit seiner 61-jährigen Beifahrerin in einem Ford Mustang die Bundesstraße von Wambach in Richtung Bad Schwalbach.

In Höhe der Ausfahrt von Wambach verlor der junge Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass der Pkw ins Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. Dort kam der Mustang letztlich zum Stillstand.

Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrzeuginsassen leicht und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Da der Ford nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Schwalbach/Hohenstein (ots) – Am Neujahrsabend 01.01.2021 im Zeitraum zwischen 21-23.20 Uhr, kam es in der Baumbachstraße, Höhe Haus Nr. 1 in Hohenstein-Born, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein am Fahrbahnrand abgestellter VW Golf wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug stark beschädigt.

Der Fahrer des vorbeifahrenden Fahrzeuges kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden und setzte die Fahrt fort. Die Polizei Bad Schwalbach bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06124 70780 bei der Polizei in Bad Schwalbach zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen