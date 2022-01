Zwei 17-Jährige von Personengruppe attackiert und beraubt

Bad Homburg (ots)-(mh) – In der Nacht von Sonntag 02.01.2022 auf Montag 03.01.2022 wurden in der Rind’sche-Stift-Straße gegen 23.20 Uhr zwei 17-Jährige von einer Gruppe von 5-6 Jugendlichen attackiert und beraubt. Die beiden Geschädigten waren fußläufig unterwegs, als die besagte Gruppe sie verfolgte.

In der Rind’sche-Stift-Straße umzingelte die Gruppe die Geschädigten, wobei ein unbekannter Täter einen der 17-Jährigen mit einem Schlagstock schlug, bis dieser dem Täter seine Jacke aushändigte. Der andere 17-Jährige wurde bei dem Versuch, seinem Mitstreiter zu helfen, durch eine unbekannte Person aus der Gruppe ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt.

Es waren 5 bis 6 männliche Jugendliche, von denen einer eine auffällig weiße Jacke trug.

Nähere Angaben konnten die Geschädigten nicht machen. Personen, die Hinweise auf die Tat oder die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Nummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzten.

Zeche in Café geprellt

Bad Homburg (ots)-(mh) – In der Nacht von Sonntag auf Montag haben 4 unbekannte Täter in einem Café in der Louisenstraße mehrere Getränke konsumiert und dann die Örtlichkeit verlassen, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Die 4 Männer hatten sich zunächst in das Café begeben und dort alkoholische Getränke bestellt. Als die Angestellten den Gästebereich gegen 23:20 Uhr schließen wollten, standen die Männer auf und entfernten sich, ohne ihre Rechnung zu bezahlen.

Die Unbekannten waren ca. 20, 30, 30 und 60-70 Jahre alt. Personen, die sachdienlichen Hinweise auf die Identität der vier Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Umgestürzter Baum auf Fahrbahn verursacht Verkehrsunfall

Königstein/B455, zwischen Bad Homburg/Königstein, Sonntag 02.01.2022, 23:50 Uhr

(mh) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde durch einen umgestürzten Baum auf der B455 von Bad Homburg kommend in Richtung Königstein ein Verkehrsunfall verursacht. Ein 20 Jahre alter Fahrer war auf der B455 in seinem Audi A6 unterwegs, als er mit dem, auf der Fahrbahn liegenden, Baum kollidierte. Dieser war vermutlich kurz zuvor durch Starkregen und Windböen umgestürzt.

Der Fahrer wurde nicht verletzt, es entstand jedoch Sachschaden an seinem Fahrzeug sowie an einem hinter ihm fahrenden Peugeot 3008, welcher über Fahrzeugteile des ersten Unfallwagens gefahren war, von ca. 1.600 EUR. Die B455 musste bis zur Räumung der Unfallstelle für 30 Minuten voll gesperrt werden.

