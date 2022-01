Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Motorradfahrer tödlich verunglückt – L 3008 / Hanau

(lei) Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag 02.01.2022 infolge eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 3008 verstorben. Der junge Kradfahrer aus Bruchköbel war um kurz vor 15 Uhr auf der Kesselstädter Straße in Richtung Mittelbuchen unterwegs und fuhr zunächst hinter einer 34-Jährigen her, die mit ihrem VW offenbar gerade auf der Suche nach einem Parkplatz war und hierzu ihre Fahrt verlangsamte.

In dem Moment, als sie in Höhe einer Gastwirtschaft nach links auf die quer zur Fahrbahn liegenden Parkflächen abbiegen wollte, setzte der 22-Jährige offenbar zum Überholen an und kollidierte mit der vorderen linken Fahrzeugseite des Polos, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei.

Durch den Zusammenstoß wurde der Biker abgewiesen und gegen 2 dort geparkte Autos, einen weiteren Polo und einen Opel Mokka, geschleudert. Schwerstverletzt wurde der Mann unter laufenden Reanimationsmaßnahmen mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht, wo er kurze Zeit später jedoch seinen Verletzungen erlag.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. In dem Zusammenhang wurden auch das Motorrad und der VW der 34-Jährigen sichergestellt. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt über 4.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

Drei Verletzte und hoher Schaden nach Unfall auf der B45 – Rodgau

(fg) Ein Auffahrunfall, bei dem sich drei Personen Verletzungen zuzogen, ereignete sich am späten Sonntagabend auf der Bundesstraße 45 zwischen Rodgau (Nieder-Roden) und der Anschlussstelle Rödermark (Ober-Roden). Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer kurz vor 23 Uhr auf einen vorausfahrenden schwarzen Nissan Micra auf. Beim Zusammenstoß verletzte sich der BMW-Fahrer leicht.

Durch die Kollision gerieten sowohl der BMW als auch der Nissan ins Schleudern, ehe sie zum Stehen kamen. Der 32 Jahre alte Nissan-Fahrer sowie der 26-jährige Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf 22.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation.

Wessen Fahrzeug wurde in der Ludwigstraße beschädigt? – Rodgau/Jügesheim

(aa) Die Polizei sucht den Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges, das bereits am Mittwoch, 29.12.2021, in der Ludwigstraße von einem Mazda angefahren wurde. Gegen 17.30 Uhr war der 75-jährige Mazda-Lenker rückwärts aus einer Hofeinfahrt im Bereich der 70er-Hausnummern gefahren. Dann habe der Rodgauer lediglich einen lauten Schlag gehört. Offenbar hatte der Mazda einen vorbeifahrenden Wagen touchiert. Dieser hatte jedoch nicht angehalten.

Der mutmaßliche Verursacher hatte den Unfall zu einem späteren Zeitpunkt der Polizei gemeldet, weshalb nun die Unfallfluchtermittler die Bearbeitungen übernommen haben. Diese bitten nun den Unfallbeteiligten sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

5 Personen nach Wohnungsbrand verletzt – Neu-Isenburg

(fg) Ein 57 Jahre alter Wohnungsinhaber und seine 59-jährige Mitbewohnerin wurden bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am frühen Montagmorgen in der Carl-Ulrich-Straße (150er-Hausnummern) leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Kurz vor 3 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei gemeinsam zu dem gemeldeten Brand der Dachgeschosswohnung aus.

Beim Eintreffen der Feuerweher stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Drei weitere Hausbewohner wurden in einem Betreuungsbus der Feuerwehr erstversorgt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Während der Lösch- und Rettungsmaßnahmen war die Carl-Ulrich-Straße zeitweise voll gesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.

Polizei sucht diese Zeugin: Die Kundin meldete Parkrempler – Rödermark/Ober-Roden

(aa) Nach einer offensichtlichen Unfallflucht am Silvesterfreitag in der Odenwaldstraße suchen die Ermittler noch eine wichtige Zeugin: Die Kundin eines Verbrauchermarktes im Bereich der Hausnummer 78 hatte wohl gegen 11.10 Uhr auf dem Parkplatz beobachtet, wie ein geparkter silberner Mercedes von einem anderen Fahrzeug beim Ausparken touchiert worden war. An der A-Klasse 190 entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Die Unbekannte hatte den Unfall einem Mitarbeiter des Marktes mitgeteilt. Leider hatte die Frau nicht ihre Personalien und Erreichbarkeit hinterlassen. Die Polizei hat dank ihres sofortigen Mitteilens den mutmaßlichen Verursacher und sein Fahrzeug ermittelt. Parallel hierzu bitten die Fluchtermittler die besagte Kundin und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Autos aufgebrochen: Zeugen bitte melden – Steinau an der Straße

(lei) Autoaufbrecher zogen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch eine Wohnsiedlung im Westen der Grimmstadt und erbeuteten dabei Bargeld. In der Zeit von 18.15 bis 9.45 Uhr schlugen die Diebe an 3 geparkten Fahrzeugen jeweils eine Scheibe ein; offenbar hatten sie es gezielt auf die in allen Fällen sichtbar im Innenraum liegenden Geldbörsen abgesehen.

In der Straße “Auf der Trumpel” gingen sie einen Ford Kuga an, der in einem Carport eines Anwesens mit einstelliger Hausnummer abgestellt war. Auch in der Alten Seidenrother Straße (10er-Hausnummern) waren die Unbekannten zugange, hier verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem 3er-BMW. Aus beiden Fahrzeugen entwendeten die Langfinger Münz- beziehungsweise Scheingeld.

Aus einem in der Seidenröther Straße (ebenfalls in den 10er-Hausnummern) aufgebrochenen Fiat Punto wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Zu den Kriminellen liegen bislang keine Hinweise vor. Die Kripo ermittelt und bittet daher um Zeugenmitteilungen unter der Rufnummer 06181 100-123.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen