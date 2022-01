Glückliches Ende im Neuen Jahr – Entlaufener Hund nach 3 Tagen gefunden

Am Donnerstag, 30.12.2021, kam es am frühen Abend auf der A4, Fahrtrichtung Kirchheim, zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld und dem Autobahndreieck Kirchheim, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Neben dem Unfallgeschehen mit leicht verletzten Personen, waren auch zwei mitgeführte Hunde (Rhodesian Ridgeback) von der Unfallstelle abgängig. Einer der beiden Hunde wurde von nachfolgenden Fahrzeugen angefahren und verstarb noch vor Ort bei der Unfallaufnahme. Der zweite Hund war seit dem Unfallgeschehen unauffindbar. Eine Suche der Hundehalter blieb bis zum heutigen Nachmittag (Sonntag, 02.01.2022) erfolglos. Auch eine Ab-/Nachsuche mit einer Drohne mit einer Wärmebildkamera in der näheren Umgebung der Unfallstelle am Samstag (01.01.2022) verlief ergebnislos.

Am Sonntagnachmittag meldete sich dann ein Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Fahrzeug im Stau auf der A4 stand. Dieser teilte bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld mit, dass im Bereich der Mittelschutzplanke ein Hund – etwa im Bereich der genannten Unfallstelle – liegen würde.

Durch zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld sowie der Feuerwehr Bad Hersfeld (u.a. mit Lichtmastwagen) konnte das verletzte und verstörte Tier an der Asbachtalbrücke aufgefunden und eingefangen werden.

Die verständigte Hundehalterin, die sich noch auf der Suche nach ihrem Hund im Waldbereich der Asbachtalbrücke befand, kam umgehend zur Einsatzstelle. Überglücklich konnte sie ihren, wenn auch verletzten, Hund schließlich entgegennehmen.

Nach einer ersten Notversorgung in einer Tierarztpraxis in Bad Hersfeld, wurde der verletzte Hund zur Weiterbehandlung per Eiltransport in die Tierklinik nach Gießen verbracht. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerewehr drücken die Daumen, dass der verletzte Hund bald wieder genesen wird.

34-Jähriger von Unbekannten geschlagen

Fulda. In der Straße “Kleine Marktstraße” beleidigten zwei Unbekannte am Freitag (31.12.), gegen 23.30 Uhr, eine Frau vor einer Gaststätte und bewarfen diese mit einem unbekannten Gegenstand. Ein 34-jähriger Mann wurde auf das Geschehen aufmerksam und ging dazwischen, woraufhin er von den Unbekannten geschlagen wurde. Die zwei jungen Männer flüchteten in unbekannte Richtung und werden von den Zeugen wie folgt beschrieben: Einer der Männer ist rund 165 Zentimeter groß und trug dunkle Kleidung. Der zweite Unbekannte ist rund 180 Zentimeter groß und war bekleidet mit einer weiß karierten Jacke.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den unbekannten Personen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Herausgabe von Alkohol erpresst

Hosenfeld. Drei Jugendliche waren in der Silvesternacht (01.01.), gegen 0.30 Uhr, zu Fuß im “Von-Riedheim-Weg” im Ortsteil Blankenau unterwegs, als sie nach derzeitigen Erkenntnissen von einer weiteren Gruppe unbekannter Jugendlicher angesprochen wurden. Nach einer kurzen Unterhaltung wurde einer der drei Geschädigten von einem Unbekannten in den Schwitzkasten genommen und aufgefordert, alkoholische Getränken herauszugeben. Eine weitere Person aus der rund siebenköpfigen Gruppe drohte den Geschädigten körperliche Gewalt an, wenn diese der Aufforderung nicht nachkommen würden. Die drei Jugendlichen händigten eine geringe Menge Bier aus und rannten davon.

Eine der Personen wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: rund 180 Zentimeter groß, schlanke Figur, sprach deutsch und trug zum Tatzeitpunkt einen schwarzen Kapuzenpullover. Personen, die Angaben zum Vorfall oder der Personengruppe machen können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eichenzell. In ein Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße brachen unbekannte Täter zwischen Sonntag (26.12.) und Freitag (31.12.) ein. Die Unbekannten hebelten zuerst die Eingangstür des Zweiparteienhauses und später die Wohnungstür im Erdgeschoss auf. Im Inneren durchwühlten sie diverse Schränke. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tür hält Aufbruchsversuch stand

Fulda. Zwischen Donnerstagabend (30.12.) und Freitagmittag (31.12.) betraten unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße. Sie versuchten mittels Hebelwerkzeug die Eingangstür einer im Haus befindlichen Physiotherapiepraxis zu öffnen. Die Aufbruchsversuche misslangen.

Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls versucht, die Eingangstür eines benachbarten Mehrfamilienhauses in der Heinrichstraße gewaltsam aufzubrechen. Auch diese Tür hielt den Hebelversuchen stand, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

27-Jähriger mit Messer verletzt

Fulda. Ein 27-jähriger Mann aus Fulda war am frühen Samstagmorgen (01.01.), gegen 5.40 Uhr, mit einem Bekannten von der Universitätsstraße in Richtung Steinweg unterwegs, als er mit einem Unbekannten in Streit geriet. Der Mann zog ein Messer und verletzte den 27-Jährigen leicht, indem er diesem zwei Schnittverletzungen zufügte. Er wurde mit dem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Café

Fulda. Unbekannte schlugen zwischen Freitagnacht (31.12.) und Sonntagmittag (02.01.) die Scheibe der Eingangstür eines Cafés in der Lindenstraße ein. Im Gastraum entwendeten sie die Wechselgeldkasse mit einem niedrigen zweistelligen Betrag Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt rund 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kasse aus Geschäft gestohlen

Fulda. Zwischen Donnerstagabend (30.12.) und Sonntagmittag (02.01.), stiegen unbekannte Täter in ein Geschäft in der Marktstraße ein. Sie brachen die zweiteilige Glasschiebetür gewaltsam auf und entwendeten aus dem Inneren eine Kasse mit einer geringen Summe an Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Alsfeld – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Dienstag (28.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen RO-RB 526 eines Opel Vectra. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Schellengasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Schlitz – Ein Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Samstag (01.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen mehrerer Fensterscheiben sowie der Scheibe der Eingangstür gelangten die Langfinger an die im Inneren befindlichen Waren. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld – Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (01.01.) in ein Einfamilienhaus im Sandweg ein. Durch Aufhebeln eines Fensters sowie Beschädigen einer Scheibe einer Balkontür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag (02.01.) das hintere amtlichen Kennzeichen VB-UF 45 eines blauen Ford Fiesta. Das Auto stand zur Tatzeit in einer Hofeinfahrt in der Sudetenlandstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall – Zeugenaufruf

Fulda – Ein 76-jähriger Citroen-Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin sowie ein 20-jähriger Chevrolet-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer – alle aus Fulda -, erlitten bei einem Unfall am Sonntag (02.01.) leichte Verletzungen. Der Citroen-Fahrer befuhr, gegen 21 Uhr, die Lindenstraße in Richtung Goethestraße. Als er, laut eigenen Angaben, in der Grünphase die Petersberger Straße kreuzte, um in die Goethestraße einzufahren, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Chevrolet-Fahrer, welcher die Petersberger Straße stadtauswärts befuhr und nach eigenen Angaben ebenfalls in der Grünphase die Kreuzung passieren wollte.

Alle Fahrzeuginsassen wurden mit leichten Verletzungen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Verkehrsunfall

Rotenburg – Am Sonntag (02.01.), gegen 12.40 Uhr, rangierte ein Rotenburger mit seinem Seat auf einem Tankstellengelände in der Kasseler Straße. Dabei stieß er gegen eine dortige Mauer. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Verkehrsunfall beim Einparken

Bad Hersfeld – Am Dienstag (28.12.), gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem VW Touran den Parkplatz einer Bank in der Petersberger Straße. Beim Vorwärtseinparken in eine dortige Parkbucht, fuhr der 34-Jährige gegen den BMW eines 26-jährigen Mannes aus Niederaula und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Freitag (31.12.), gegen 1 Uhr, beobachtete ein 57-jähriger Mann aus Bad Hersfeld wie ein älterer, roter Pkw aus Fahrtrichtung “Blaue Liede” kommend in den Kreisverkehr der Hünfelder Straße einfuhr und hierbei aus bislang ungeklärter Ursache scheinbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gerade über den Kreisel fuhr. Dabei wurden augenscheinlich sowohl der Pkw als auch die auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs verankerte bauliche Schutzvorrichtung beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld – Ein Reihenhaus im Pappelweg wurde in der Nacht zu Donnerstag (30.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln versuchten die Einbrecher die Haustür aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 150 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeugbrand

Wildeck – Am Samstag (01.01.) kam es auf einem Parkplatz in der Straße “Zum Mackenroth” zum Brand eines weißen Seat Ibiza. Das Auto war am 26. Dezember 2021 auf dem Parkplatz abgestellt worden.

Das Feuer wurde gelöscht, noch bevor dieses auf weitere Fahrzeuge oder Gegenstände übergreifen konnte. Auch Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. Brandermittler der Kriminalpolizei Hersfeld-Rotenburg haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Geschäft

Bad Hersfeld – Ein Bekleidungsgeschäft in der Breitenstraße wurde in der Nacht zu Freitag (31.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Seitentür gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume aus denen sie Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendeten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kraftstoffdiebstahl

Alheim – Unbekannte bohrten in der Zeit vom 20. Dezember bis 30. Dezember mehrere Löcher in den Tank eines Traktors und entwendeten daraus Diesel in noch unbekannter Menge. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit in der Sterkelshäuser Straße im Ortsteil Baumbach. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruch

Bebra – Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße wurde in der Zeit von Freitagabend (31.12.) bis Samstagabend (01.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher öffneten die Wohnungstür gewaltsam und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 150 Euro an der Tür. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchte Einbrüche in Fahrzeuge

Bad Hersfeld – Unbekannte schlugen zwischen Freitag (31.12.) und Sonntag (02.01.) die Seitenscheiben von zwei Fahrzeugen der Marke Ford auf einem Parkplatz in der Hainstraße ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeugteile gestohlen

Kirchheim – Ein Mercedes Benz Sprinter wurde in der Zeit von Freitagmorgen (31.12.) bis Sonntagvormittag (02.01.) Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger entwendeten zwei seitlich befestigte Zierleisten des Fahrzeugs. Zur Tatzeit stand der Sprinter auf einem Parkplatz in der Heddersdorfer Straße im Ortsteil Heddersdorf. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Wildeck – Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Sonntag (02.01.) unbefugten Zutritt zu dem Geflügelzuchtverein im “Schwarzen Weg” im Ortsteil Obersuhl. Die Täter durchschnitten mehrere Drahtzäune und gelangten so unberechtigt auf das Gelände. Anschließend durchtrennten die Unbekannten Metalldrähte einer Voliere, wodurch die dort untergebrachten Tiere auf das Freigelände gelangten. Darüber hinaus hängten die Täter zwei Drahttüren von weiteren Gehegen aus, wodurch auch diese Tiere ins offene Gelände liefen. Alle Tiere konnten mittlerweile glücklicherweise unverletzt aufgefunden und zum Zuchtverein zurückgebracht werden. Außerdem entwendeten die Langfinger einen schwarzen Metallbriefkasten in Form einer Eule im Wert von rund 80 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

