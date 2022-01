Kreis Kaiserslautern: Die Polizei-News

Silvesternacht der Polizeiinspektion Landstuhl

Landstuhl (ots) – Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie war die Silvesternacht 2021/2022 anders als gewohnt. Um das Infektionsgeschehen und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurden Beschränkungen durch die Landesregierung erlassen. Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landstuhl läutet ein Großteil der Bevölkerung in der Silvesternacht fröhlich das neue Jahr ein.

Hierbei wird größtenteils friedlich gefeiert, sodass seitens der Polizei keine herausragenden Zwischenfälle zu verbuchen sind.

Dennoch wird die Feierlaune auch in diesem Jahr durch ein paar Wenige, denen der konsumierte Alkohol offenbar zu Kopf gestiegen ist, getrübt. In der Folge war aufgrund diverser Silvestertypischen Delikte ein polizeiliches Einschreiten erforderlich. Trotz erhöhten Einsatzaufkommens ist es gelungen den überwiegend friedlich feiernden Bürgern einen guten Rutsch ins neue Jahr zu ermöglichen. |pilan

Fußgänger beleidigt Polizeibeamte

Landstuhl (ots) – Am frühen Samstagmorgen führen Polizeibeamte in der Bahnstraße eine Verkehrskontrolle durch. Ein 19-Jähriger unbeteiligter Fußgänger beleidigt die Polizeibeamten. Durch die Polizeibeamten wird eine Personalienfeststellung durchgeführt. Im Anschluss wird ihm ein Platzverweis erteilt.

Gegen den Mann aus der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach wird ein Strafverfahren wegen Beleidigung zum Nachteil der Polizeibeamten eingeleitet. |pilan

Geschwindigkeitsmessung

Landstuhl (ots) – Am Sonntagmorgen führt die Polizei in der Weiherstraße in einer 30er Zone eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die Polizei stellt neun Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Der Spitzenreiter wird mit einer Übertretung von 31 km/h beanstandet. Gegen ihn wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.|pilan

Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen

Landstuhl (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen wird bei einem Hyundai-Fahrer in der Bahnstraße eine Alkoholfahne festgestellt. Der Atemalkoholtest ergibt ein Ergebnis von 0,8 Promille. Nach einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle wird gegen den 27-jährigen aus Kaiserslautern ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Kurze Zeit später wird eine Audi-Fahrerin aus der Eifel in der Bahnstraße kontrolliert. Auch bei der 37-Jährigen wird eine Alkoholfahne wahrgenommen. Der Atemalkoholtest wies einen Wert von 1,35 Promille aus. Der Frau wird eine Blutprobe entnommen. Gegen die Audi-Fahrerin wird ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagnachmittag werden in der Hauptstraße bei einer Mercedes-Fahrerin drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein durchgeführter Urintest verläuft auf die Stoffgruppe Cannabis positiv. Der 24-jährigen Fahrerin aus dem Landkreis Kaiserslautern wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird sichergestellt. |pilan

Alleinunfall auf gerade Strecke – Fahrerin leicht verletzt

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kommt die Fahrerin eines Toyota Yaris am frühen Neujahrsmorgen in Bruchmühlbach-Miesau nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Laternenmast. Am Fahrzeug der 19-jährigen Fahrerin entsteht wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Fahrzeugführerin wird leicht verletzt und im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, das Fahrzeug muss abgeschleppt werden. An der Laterne entsteht ein vergleichsweise geringer Schaden. |pilan