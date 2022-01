Kennzeichendiebstahl an 4 Pkw und einem Anhänger – Zeugen gesucht

Simmertal (ots) – In der Silvesternacht kam es auf dem Festgelände der Ortsgemeinde Simmertal zu mehreren Kennzeichendiebstählen. An 3 Pkw wurden jeweils die hinteren und an einem Pkw beide Kennzeichen entwendet. Zudem wurde noch das Kennzeichen eines Anhängers gestohlen. Ein Kennzeichen ist auf den Zulassungsbezirk Birkenfeld ausgegeben, die anderen auf Bad Kreuznach.

Zu einem Sachschaden kam es nicht. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752/1560 erbeten.

Sachbeschädigungen im Kuna Park

Bad Kreuznach (ots) – In der Silvesternacht kam es im Kuna Park zu zahlreichen Sachbeschädigungen. Hierbei wurden mehrere Mülleimer und Schilder beschädigt bzw. aus der Verankerung gerissen. Der genaue Sachschaden ist derzeit unbekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr – Zeugenhinweise gesucht

Kirn (ots) – Am Samstag 01.01.2021 gegen 16:55 Uhr befuhr eine 22-jährige Mazda Fahrerin die Sulzbacher Straße von Kirn in Fahrtrichtung Kirnsulzbach. Circa 100 Meter vor dem Bahnübergang kam ihr ein Fahrzeug, vermutlich ein Opel Meriva, zu weit auf ihrer Fahrspur entgegen. Die 22-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Nach der Kollision verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Am Mazda entstand ein Sachschaden von circa 250 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte der Außenspiegel des Unfallverursachers aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752 – 1560 erbeten.

Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach – Einsätze zum Jahreswechsel

(AJ) – Das Jahr 2021 endete für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Kreuznach mit 571 Einsätzen. Im Vorjahr waren es 557 Einsätze.

31.12.2021 – Gegen 18:00 Uhr wurde der Löschbezirk Süd zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Beinde alarmiert und fuhr einen verletzten Patienten auf der Tragehalterung am Korb der Drehleiter patientengerecht hinab zum Rettungswagen. Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten beendet.

01.01.2022 – Gegen 1:45 Uhr wurde der Löschbezirk Süd zu einem brennenden Zelt der Corona Teststation auf dem Parkplatz der Firma Michelin Reifenwerke alarmiert. Dort angekommen waren die Flammen bereits erloschen. Das Zelt der Teststation war aber stark verraucht. Ein Trupp unter Atemschutz öffnete das Zelt zur Belüftung und setzte ein Belüftungsgerät zur Entrauchung ein. Die vor Ort befindlichen Kräfte der Werkfeuerwehr Michelin übernahmen nach knapp einer Stunde die Einsatzstelle, verschlossen das Zelt und stellten die Brandnachschau während der Nacht sicher. Was genau den Brand ausgelöst hatte, werden die vor Ort befindlichen Polizeibeamten ermitteln.

01.01.2022 – Gegen 2:30 Uhr wurde der Löschbezirk Nord in die Straße Oberer Mühlweg zur Unterstützung der Polizei alarmiert. Die vor Ort befindlichen Beamten fanden an einem Haus ein offenes Fenster im 1. Obergeschoss vor. Eine Frau war wohl aus ihrem Bett gefallen. Über eine Steckleiter gingen die Wehrleute durch das offene Fenster in das Haus vor, um der Dame aufzuhelfen. Die Tochter schlief im Nebenzimmer, hörte die Hilfesuchende allerdings nicht rufen. Die Hauseingangstür wurde für die Polizei geöffnet. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht nötig. Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet.