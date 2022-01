Brennende Großmülltonnen

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 02.01.2022 geraten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Großraummülltonnen in Brand. Der Brand wurde durch Zeugen im Bereich der Wolframstraße in Worms festgestellt. Auf einem kleinen Platz neben der Fahrbahn vor dem dortigen Anwesen sind mehrere Müllcontainer abgestellt. Durch Anwohner wird vergeblich versucht den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Worms, welche zeitgleich mit den polizeilichen Einsatzkräften vor Ort ankamen, konnten den Brand löschen. Vermutlich sind unsachgemäß entsorgte Feuerwerksreste für den Brand verantwortlich. Zu einem Personen oder Gebäudeschaden kam es jedoch nicht.

Es brannten insgesamt 3 Müllcontainer ab, 4 weitere wurden durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Vierbeiner flüchtet in Supermarkt

Worms (ots) – Der Inhaber eines Supermarktes in der Mainzer Straße meldete sich am Mittwoch 29.12.2021 gegen 18:30 Uhr, bei der Wormser Polizei. Ihm war ein schwarz-weißer, kniehoher Hund zugelaufen, der sich jetzt in dem Ladengeschäft aufhielt. Vor Ort fanden die Polizeibeamten den völlig verängstigten Vierbeiner im Kassenbereich vor.

Da er weder Halsband noch Hundemarke trug, wurde er an die Leine genommen und sollte eigentlich im Tierheim vorübergehend untergebracht werden.

Doch schlau wie das Tier war, führte es die Polizisten geradewegs nach Hause. Der Hund kannte den Heimweg ganz genau und lief von der Mainzer Straße bis in den Pfortenring zur Haustür seines Besitzers. Dieser freute sich überglücklich über die Rückkehr des Ausreißers.

Wie sich herausstellte, wurde der Hund durch Silvester Böller derart verschreckt, dass er völlig verängstigt davonrannte und Zuflucht im Supermarkt suchte.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 02.01.2022 ereignete sich in der Alzeyer Straße in Worms ein Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher 2 weitere Fahrzeuge beschädigte. Der 28- jährige aus Worms und alleinige Fahrzeuginsasse eines Opel Corsa, befuhr die Alzeyer Straße aus Fahrtrichtung Worms-Zentrum kommend in Fahrtrichtung Worms-Pfeddersheim.

Auf der Höhe der Brunnerstraße kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Bereifung an den angrenzenden Bordstein. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. In dessen Verlauf kollidierte er mit einem in der Denkstraße am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser auf einen weiteren, davor parkenden PKW geschoben.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verkehrsunfallverursacher alkoholisiert war. Dem 28-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein der zuständigen Verfolgungsbehörde übersandt. Ein entsprechendes Strafverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

Durch das Unfallgeschehen kam es zu keinem Person-, jedoch zu einem Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 EUR. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden.

Täterfestnahme nach Sachbeschädigung

Worms/Kapuzinerstraße (ots) – Am Samstag 01.01.2022 kam es gegen 18:42 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein aufmerksamer Bürger kann beobachten, wie ein Täter eine Scheibe eines parkenden PKWs beschädigt. Im Anschluss entfernt sich der Täter mit einer weiteren Person.

Die Polizei kann auf Grund der guten Personenbeschreibung in der Nähe des Tatortes im Rahmen der Fahndung die zwei flüchtenden Personen feststellen und kontrollieren. Auf den Täter kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Unbedenklicher Schaumteppich auf der Pfrimm

Worms (ots) – Am Donnerstagmittag 30.12.2021 wurde der Polizeiinspektion Worms durch eine aufmerksame Bürgerin eine Schaumbildung auf der Pfrimm gemeldet. Der “Schaumteppich” bildete sich im Bereich des Pfrimmparks unterhalb der Nievergoltstraße, welche in diesem Bereich über die Pfrimm führt.

Nach Rücksprache mit Feuerwehr und zuständigem Klärwerk in Monsheim kann jedoch eine Gefährdung für Flora und Fauna ausgeschlossen werden. Es handelt sich hierbei um eine höhere Konzentration von natürlichen Tensiden, welche aufgrund der Verwirbelungen im Wasser hervortreten und einen entsprechenden Schaum bilden. Wie es auch bereits vor 2 Tagen festgestellt wurde.

Kreis Alzey-Worms

Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung

Wörrstadt (ots) – Die stark alkoholisierten Gäste zweier benachbarter Silvesterfeiern im Wörrstädter Gewerbegebiet gerieten am frühen Neujahrsmorgen aneinander. Der wohl dem Alkoholkonsum geschuldete Streit eskalierte schließlich zu einer handfesten Schlägerei.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten letztendlich 14 zumindest mittelbar beteiligte Personen fest, von denen 3 leicht verletzt wurden. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sind jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Mülltonnenbrand – Unterstellschuppen beschädigt

Wörrstadt (ots) – Gegen 18:40h stellt der Bewohner eines Hauses in der Hermannstr. in Wörrstadt fest, dass es in seinem Schuppen am Haus brennt. Schnell wird klar, dass im Schuppen die Mülltonne in Brand steht und der Inhalt im Schuppen ebenfalls brennt.

Zusammen mit seinem Schwiegersohn unternimmt der Hauseigentümer erste Löschversuche und gewinnt so wertvolle Zeit bis zum Eintreffen der Feuerwehren Wörrstadt, Rommersheim und Sulzheim, durch die der Brand schnell unter Kontrolle gebracht wird Nach erster Bewertung entsteht Sachschaden am Schuppen. Eine Gefahr für umliegenden Gebäude bestand nicht. Die Brandursache wird noch ermittelt; ein Fremdeinwirken kann ausgeschlossen werden.