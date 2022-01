Einbruch in Kindergarten “Buntspecht” – Zeugenaufruf

Altdorf (ots) – Im Zeitraum von Dienstag 28.12.2021, 14:30 Uhr bis Sonntag 02.01.2022, 08:20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in den Kindergarten “Buntspecht” in Altdorf ein. Dabei wurden sämtliche Räumlichkeiten im Kindergarten durch die Täter durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut und der Schadenshöhe gemacht werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Böbingen (ots) – Am Samstag 01.01.2021 gegen 17:05 Uhr befuhr eine 19-Jährige aus der Südpfalz mit einem Pferdetransporter die K35 in Richtung Böbingen. Im Kreuzungsbereich zur K6 übersah sie zwei vorfahrtsberechtigte Rennradfahrer, die auf der K6 in Richtung Altdorf unterwegs waren.

Während ein 19-jähriger Radler dem Gespann weitestgehend ausweichen konnte und durch eine leichte Berührung mit dem Transporter stürzte, wurde sein 20-jähriger Mitfahrer frontal von dem Fahrzeug erfasst.

Der junge Mann wurde durch die Kollision auf eine angrenzende Ackerfläche geschleudert und erlitt dabei eine Oberschenkelfraktur. Der 19-jährige erlitt durch den Sturz Schürfwunden und Prellungen. Beide Radfahrer wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro.