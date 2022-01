Frankenthal: Gefährliche Eifersucht

Frankenthal (ots) – Aufgrund von Eifersucht geriet ein 25-jähriger Beschuldigter am 01.01.2022 gegen 20:00 Uhr mit seiner 25-jährigen Freundin in Streit. Die Situation spitzte sich dermaßen zu, dass der Beschuldigte seine Freundin zunächst mit dem Kopf gegen die Wand schlug, sie im Anschluss am Arm packte und zu Boden warf. Am Boden liegend beugte der Beschuldigte sich über die 25-Jährige und würgte sie mit beiden Händen für mehrere Sekunden.

Hierdurch erlitt die Geschädigte kurzzeitige Atemnot und sichtbare Würgemale am Hals. Zudem erlitt sie Kratzwunden an den Armen und Händen. Die Geschädigte begab sich nach der Tat selbstständig in ärztliche Behandlung.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Beschuldigte wurde vorläufig mittels Anordnung seitens der Polizei für 10 Tage der Wohnung verwiesen. Über dies hinaus wird ihm ebenfalls für die Dauer von 10 Tagen jegliche Kontaktaufnahme mit seiner Freundin untersagt.

Häusliche Gewalt unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Der stark alkoholisierte 37-jährige Beschuldigte schlug am 01.01.2022 gegen 17:50 Uhr seine 36 Jahre alte Ehefrau mit der flachen Hand ins Gesicht, nachdem ein verbaler Streit eskaliert war.

Ein Atemalkoholtest ergab beim Beschuldigten einen Wert von 1,90 Promille. Gegen den Beschuldigten wurde seitens der Polizei Frankenthal ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Über dies hinaus wurde der Beschuldigte mittels einer Anordnung zum Schutz vor Gewalt vorläufig aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen.

Provoziert gefühlter Fahrzeugführer

Frankenthal (ots) – Da sich ein Fahrzeugführer von einer Fußgängerin provoziert gefühlt hat, kam es am 01.01.2022 gegen 05:00 Uhr in der Kanalstraße in Frankenthal nach einer kurzen Diskussion zu einem Handgemenge, bei welchem der Fahrzeugführer eins blauen Audi A6 die Fußgängerin mehrfach schubste und mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Gegen den noch unbekannten Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen, insbesondere die Beifahrerinnen des Fahrzeugführers, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Jugendstreich mit Folgen

Frankenthal (ots) – Am Samstag 01.01.2022 wurde durch mehrere Jugendliche gegen 23:30 Uhr in der Johann-Kraus-Straße in Frankenthal ein Klingelstreich beim 24-Jährigen Beschuldigten begangen. Gemeinsam mit zwei Familienmitgliedern ging der Beschuldigte hieraufhin aus seinem Wohnanwesen, um die Jugendlichen zur Rede zu stellen.

Der Beschuldigte musste feststellen, dass seine beschlagenen Fahrzeugscheiben “bemalt” worden sind. Dies machte den Beschuldigten derart wütend, dass er die flüchtenden Jugendlichen verfolgte und schließlich den 17-jährigen Geschädigten vom Fahrrad riss. Auf den Beschuldigten kommt nun eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung zu.