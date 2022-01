Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Eschborn, Sonntag 02.01.2022, 00:00 Uhr

(ad) Ein 46-jähriger Mann aus Eschborn verursachte Samstagnacht einen Verkehrsunfall, flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch zeitnah ermittelt werden. Zudem besteht der Verdacht, dass er zur Unfallzeit unter dem Einfluss von Medikamenten und berauschenden Mitteln gestanden hat. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 46-jährige Mann aus Eschborn mit seinem Opel Astra die Oberortstraße in Eschborn. Im Einmündungsbereich zum Hansengarten kam dieser ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Anschließend entfernte sich der Mann mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle.

Eine Polizeistreife aus Eschborn kam dem Mann jedoch schnell auf die Schliche, da ein Kennzeichenschild des Unfallautos an der Unfallstelle abgefallen und zurückgeblieben war. Bei der ersten Befragung stellte sich heraus, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Medikamenten und berauschenden Mitteln gestanden hatte. Daher wurde eine Blutprobe zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit angeordnet. Der Sachschaden am Auto betrug geschätzt 1.500 EUR, die Schadenshöhe der beschädigten Mauer stand zum Berichtszeitpunkt noch nicht fest. Unfallzeugen werden gebeten, sich telefonisch beim Regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim unter der Rufnummer 06190/9360 45 zu melden.

Versuchter Wohnungseinbruch

Flörsheim am Main, Mittwoch 22.12.2021, 15 Uhr – Freitag 31.12.2021, 19 Uhr

(ad) Unbekannter Einbrecher scheiterte zwischen den Jahren an einer Wohnungstür eines Flörsheimer Mehrfamilienhauses. Im Tatzeitraum verschaffte sich eine bisher nicht bekannte Person Zugang in ein Mehrparteienwohnhaus im Heinrich-Draisbach-Weg. Jedoch gelang es dem Täter nicht, sich Zutritt in eine angegangene Wohnung zu verschaffen.

An der Wohnungstür konnten Hebelspuren festgestellt werden, der hierbei entstandene Sachschaden konnte bisher nicht beziffert werden. Die Regionale Kriminalinspektion nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192 20790 entgegen.

Einbruch in Büroräumlichkeiten, Diebstahl von Fahrzeugschlüsseln

Eschborn, Donnerstag 30.12.2021, 20:00 Uhr – Freitag 31.12.2021, 08:00 Uhr

(ad) Einbrecher erbeuteten vor der Jahreswende in einem Büro einer Pflegefirma mehrere Fahrzeugschlüssel. In westlicher Stadtrandlage hatte es unbekannter Täter auf ein Mehrparteienhaus in der Eckenerstraße abgesehen. Durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters gelang der Einstieg in das Büro einer Pflegefirma. Hier kam es zumindest zum Diebstahl von zwei firmeneigenen Kraftfahrzeugschlüssel.

Der entstandene Sachschaden am angegangenen Fenster wurde mit 400 EUR beziffert. Vom Einbrecher fehlt bisher jede Spur. Die Regionale Kriminalinspektion bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06192 20790.

Sachbeschädigungen mit hohem Sachschaden

Hochheim am Main, Samstag 01.01.2022, 0:30 Uhr – Samstag 01.01.2022, 08 Uhr

In der Silvesternacht kam es zu schadensträchtigen Sachbeschädigungshandlungen in einem Hochhauskomplex in der Stettiner Straße. Hierbei wurden ein Fenster und mehrere Glastüren in verschiedenen Stockwerken eingeschlagen sowie eine Feuerschutztür im Kellergeschoss und ein Rauchabzugsmelder beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde ersten Ermittlungen zufolge mit etwa 10.000 EUR geschätzt.

Ergänzend zu einer erfolgten umfangreichen Spurensicherung erhofft sich die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer 06145 54760.

