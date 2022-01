Exhibitionistische Handlung

Limburg (ots) – Wie der Polizei erst am Samstag bekannt wurde kam es am Donnerstag 30.12.2022 gegen 15.30 Uhr in der Unterführung Dehrner Weg, zu einer Exhibitionistische Handlung. Eine unbekannte männliche Person zeigte sich in einem Gebüsch mit heruntergelassener Hose und der Hand an seinem Geschlechtsteil einer Spaziergängerin.

Die männliche Person wird wie folgt beschrieben, 50-60 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, blaue Hose und blaue medizinische OP-Maske.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung mittels Messer nach Schlägerei

Limburg, Tal Josaphat, Freitag 31.12.2021 15:30 Uhr

Nach derzeitigem Erkenntnisstand trafen sich 2 Personengruppen an der Unterführung und gerieten in Streit. Im Laufe des Streits wurde durch eine Person aus der einen Gruppe ein Messer gezogen und auf 2 Personen aus der anderen Gruppe eingestochen. Die Tätergruppe flüchtete danach unerkannt.

Die beiden Geschädigten wurden mit Stichverletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431-9140-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Limburg, Ahlbacher Weg, Samstag 01.01.2022 18:56 Uhr

Ein 56-jährige PKW-Fahrerin aus Limburg befuhr den Ahlbacher Weg aus Richtung Dehrn kommend in Fahrtrichtung Dreifelder Hof. Eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Runkel befuhr die L 3063aus Richtung Steeden kommend in Fahrtrichtung B 49. An der Kreuzung L 3063/Ahlbacher Weg missachtete die 56-Jährige PKW-Fahrerin die Vorfahrt der 24-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 EUR.

