Lambsheim: Verkehrsunfall mit 4 Fahrzeugen und 6 Verletzten auf der BAB 61

Lambsheim (ots) – Am 02.01.2022 um 14:24 Uhr kam es auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe des Parkplatzes „Auf dem Hahnen“ zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Hierbei kollidierte der Mercedes eines 61-jährigen Ingolstädters vermutlich aufgrund eines Bremsmanövers mit insgesamt drei weiteren Fahrzeugen. Sechs Personen wurden verletzt, eine davon schwer und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Drei der Fahrzeuge wurden zudem erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und einem kilometerlangem Rückstau.

Vor Ort waren neben der Autobahnpolizei Ruchheim, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, ein Notarzt, die Autobahnmeisterei Ruchheim, sowie die Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften.