Neustadt: Gasgeruch in Mußbach

Neustadt an der Weinstraße – Keine viertel Stunde nach dem Einsatz in der Innenstadt mussten die Einsatzkräfte des Löschzuges Mußbach und der Facheinheit Gefahrstoffe ausrücken.

Aus einem Mehrparteienwohnhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße wurde am 02.01.2022 um 11:12 Uhr ein Gasgeruch bzw. so etwas ähnliches gemeldet. Aufgrund der Einsatzmeldung alarmierte der diensthabende Disponent in der Feuerwehreinsatzzentrale parallel den Bereitschaftsdienst des örtlichen Energieversorgers.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte im Flur bereits eine erhöhte Konzentration von Kohlenstoffmonoxid (CO) gemessen werden. Die betroffene Person in der bewohnten Wohnung wurde evakuiert und dem Rettungsdienst zur medizinischen Abklärung zugeführt. Die nichtbewohnte Erdgeschoßwohnung ist mit Schließwerkzeug geöffnet und ebenfalls kontrolliert worden. Weitere Trupps unter Atemschutz, ausgestattet mit Messgeräten der Facheinheit kontrollierten den Kellerbereich und stellten hier eine sehr erhöhte CO-Konzentration fest.

Die Ursache der Gaskonzentration führt aller Wahrscheinlichkeit von der Ölheizung her, welche nicht richtig verbrennt. Über die Einsatzzentrale wurde versucht, den zuständigen Heizungsinstallateur zu kontaktieren. Die Heizung setzte die Feuerwehr außer Kraft und leitete eine Belüftung des Wohngebäudes mit einem Wasserlüfter ein. Der eingetroffene Heizungsinstallateur nahm die Heizung komplett außer Betrieb. So wie es augenscheinlich aussieht, hat die Sicherheitseinrichtung der Anlage nicht gegriffen. Nach dem Einsatz der Feuerwehr konnte die Bewohnerin wieder in ihre Wohnung zurück.

Im Einsatz standen die Feuerwehr mit sieben Einsatzfahrzeugen und 35 Einsatzkräften, die Polizei mit einer Funkstreifenwagenbesatzung, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, der örtliche Energieversorger sowie der hinzugezogene Heizungsinstallateur.