18-Jähriger fährt mit 2,1 Promille

Freisbach (ots) – Am Samstag 01.01.2022 um 02:55 Uhr befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Freisbach die L 507 aus Richtung Weingarten kommend in Fahrtrichtung Freisbach. In einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Randstein. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Entsprechend wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Das Fahrzeug des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Diebstahl von “Wegweiser”

Germersheim (ots) – “Wo geht’s bitteschön nach Hördt?” Diese Frage müssen sich jetzt Ortsunkundige stellen, nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 31.12.2021 um 7.30 Uhr das “Wegweiser”-Schild in der Pater Bruno Moos Straße in Germersheim-Sondernheim abgeschraubt und entwendet wurde.

Die Polizei Germersheim nimmt Zeugenhinweise unter 07274-9580 oder unter Email: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.