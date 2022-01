Silvesterbilanz der Feuerwehr Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen (ots)-(JD) – Für Silvester typische Einsätze, wie Brände an Mülltonnen, Vegetation und Balkonen sind nicht gehäuft aufgetreten. Insgesamt bearbeitete die Feuerwehr im Zeitraum ab Schichtwechsel (31.12.21 8:00 Uhr) bis 1.1.2022 3:00 Uhr, zwölf Einsätze.

Dies waren unter anderem:

Küchenbrand in Maudach: Brand mit einem C-Rohr durch die ersteintreffende Freiwillige Feuerwehr gelöscht, ein Bewohner erlitt bei Löschversuchen Verbrennungen an der Hand und wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Zweimal Türöffnung für den Rettungsdienst

Wassereinbruch in einem Hochhaus im Hemshof

Ölspur nach Verkehrsunfall in Friesenheim

Dreimal Tierrettung

Brand einer Mülltonne in der Gartenstadt

Sicherung einer Straßenlaterne nach Verkehrsunfall in der Gartenstadt

Zweimal Auslösung eines Rauchwarnmelders (jeweils Fehlalarm)

In Vorbereitung auf die Silversternacht waren zusätzliche Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und die drei Freiwilligen Feuerwehren Oppau, Stadtmitte und Ruchheim im Dienst. Zusammengenommen 63 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr waren in Bereitschaft auf den Feuerwachen und Gerätehäusern.

Bei dem Küchenbrand in Maudach waren außerdem der Rettungsdienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt und die Polizei im Einsatz.

Sachbeschädigung an PKW – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Samstag 01.01.2022, zwischen 02-04:00 Uhr, kam es in der Seilerstraße (Höhe Hausnummer 2) in Ludwigshafen (Hemshof) zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der unbekannte Täter warf mit einem unbekannten Gegenstand die Windschutzscheibe ein, sodass diese zersprang.

Es entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 01.01.2022 gegen 00:30 Uhr, wurde durch Zeugen beobachtet, wie ein Mann versuchte, in der Hegelstraße mit seinem PKW einzuparken. Hierbei stieß er rückwärts zunächst gegen einen Briefkasten der Deutschen Post und dann gegen einen geparkten PKW. Anschließend stieg er aus und verließ zu Fuß die Unfallörtlichkeit.

Er konnte durch die Polizei in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Bei dem Mann konnte starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Verkehrskontrolle endet mit Blutprobe

Ludwigshafen (ots) – In der Silvesternacht 01.01.2022 gegen 00:10 Uhr, konnte in der Schulstraße in Ludwigshafen am Rhein durch eine Polizeistreife ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Weiterhin überfuhr der Pkw im Rahmen der Nachfahrt mehrere rote Ampeln, bevor er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte.

Durch die eingesetzten Beamten konnte beim 23-jährigen Fahrer leichter Atemalkoholgeruch festgestellt werden, der durch einen Atemalkoholtest von 0,72 Promille bestätigt werden konnte. Aufgrund dessen wurde ihm auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Da der 23-Jährige auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, muss er sich nun wegen Trunkenheit im Verehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.