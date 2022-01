Resümee der Silvesternacht

Edenkoben (ots) – Die Silvesternacht verlief für die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Edenkoben weitestgehend ruhig. Beschäftigt wurden diese lediglich durch 2 körperliche Auseinandersetzungen. Zum einen kam es auf einer Neujahrsparty in Gleisweiler zu einem Streit zwischen einer 21-jährigen Frau und einem 36-jährigen Mann, infolge dessen ein Glas zu Bruch ging und sich beide eine leichte Schnittwunde an der Hand zuzogen.

Zum anderen war noch ein 15-jähriger Jugendlicher, der gegen 01:30 Uhr, in Sankt Martin auf die Suche nach seiner Schwester ging, als er auf eine Gruppe von zwei bis drei unbekannten, männlichen Personen stieß. Von diesen wurde er zweimal zu Boden gestoßen, wodurch er sich leicht an der Hand verletzte.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall in Sankt Martin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Edenkoben unter der 06323 – 955 0 oder per Mail piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

2x Einbruch

Bad Bergzabern (ots) – Einen riesigen Schrecken bekam eine 59-jährige Frau, als sie am 31.12.21 gg. 20:00 Uhr in ihr Zuhause zurückkam. Bisher Unbekannte hatten die Terrassentür aufgebrochen und die Wohnung teilweise durchwühlt. Bisher konnte die Geschädigte lediglich den Diebstahl zweier Schatullen mit Schmuck feststellen. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 1.500 EUR liegen.

Oberotterbach (ots) – Auch für eine Familie aus Oberotterbach fing das Neue Jahr nicht gut an. Bei ihrer Rückkehr in den Morgenstunden mussten sie feststellen, dass in der Nacht in ihr Einfamilienhaus eingebrochen worden war.

Hierbei wurde eine Terrassentür aufgehebelt und ein Zimmer durchwühlt. Dort wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden dürfte bei 1.500-2.000 EUR liegen.