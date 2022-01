Einbrecher im falschen Haus ?

Frankenthal (ots) – Eine 78-jährige Frau meldete der Polizei gegen 04:00 Uhr, dass sich ein fremder junger Mann derzeit im Eingangsbereich ihrer Wohnung befindet. Nachdem der Mann ihr sagte, das dies seine Wohnung sei, verließ er die Wohnung wieder fluchtartig. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der fremde Mann sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, für den Hauseingang wohl aber einen Schlüssel besaß.

Nach Erhebung der Personenbeschreibung klingelte die Streife bei einer baugleichen Wohnung des Häuserkomplexes, in der ebenfalls noch das Licht eingeschaltet war. Geöffnet wurde die Wohnungstür durch einen stark alkoholisierten 21-Jährigen, dessen Erscheinungsbild auf die Personenbeschreibung der 78-jährigen zutraf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Balkonbrand – schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres Bilanz der Silvesternacht

Frankenthal (ots) – Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte bei einem Balkonbrand in der vergangenen Nacht schlimmeres verhindert werden. Gegen 21:35 Uhr war die Feuerwehr Frankenthal zunächst in die Mahlastraße zu einem Gebäudebrand alarmiert worden. Noch auf der Anfahrt war dann von einem bestätigten Wohnungsbrand in der Matthias-Grünewald-Straße und einem möglichen Kellerbrand in der Mahlastraße die Rede.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich der Brand in der Matthias-Grünewald-Straße. Auf der Rückseite des Mehrfamilienhauses kam es zu einem Brand auf einem Erdgeschossbalkon, welcher drohte auf die Wohnung überzugreifen. Durch den schnellen Einsatz eines Trupps unter Atemschutz im Außenangriff konnte der Brand soweit abgelöscht werden, dass keine Gefahr mehr des Übergreifens auf die Wohnung bestand. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, bzw. Rauch in die Wohnung gezogen war, wurde diese gewaltsam geöffnet und kontrolliert. Personen konnte keine angetroffen werden, jedoch eine leichte Verrauchung, welche mittels Überdrucklüfter beseitigt wurde.

Ein Kellerbrand im Bereich des gegenüber dem Brandhaus in der Mahlastraße befindlichen Hauses konnte nicht festgestellt werden, es handelte sich um eine Parallelmeldung des gleichen Feuers auf Grund der engen räumlichen Nähe.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr an die Polizei Frankenthal übergeben. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hat die die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Die Feuerwehr Frankenthal war mit 27 Kräften und 9 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit leitendem Notarzt, Organisatorischem Leiter, sowie mehreren Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.

Die restliche Silvesternacht verlief für die Feuerwehr Frankenthal, welche mit gut 20 Kräften in Rufbereitschaft war, ruhig und ohne Einsätze.

Streit in Bar eskaliert

Frankenthal (ots) – Mit einer Glasflasche mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde ein 24-Jähriger gegen 04:00 Uhr in der Silvesternacht. Bei dem Eintreffen der Polizei blutete der Geschädigte so stark, dass diesem ein Druckverband angelegt werden musste.

Wie der Geschädigte mitteilte, gerieten er und der bislang unbekannte Beschuldigte in einer Bar in der Eisenbahnstraße in Streit, woraufhin dieser den 24-Jährigen mehrfach mit der Flasche schlug. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Beschuldigten dauern an.

2x versuchter Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 18.12.2021, 08:00 Uhr bis zum 26.12.2021, 14:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter sich Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Odenwaldstraße zu verschaffen. Der Täter scheiterte jedoch am Versuch die Tür zu öffnen und gelang nicht ins Wohnungsinnere. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100EUR.

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 27.12.2021, 20:00 Uhr bis zum 30.12.2021, 11:30 Uhr kam es in der Gottfried-Keller-Straße in einem Einfamilienhaus zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl. Die zurzeit noch unbekannten Täter versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten jedoch an dem dort vorhandenen Schloss. Zusätzlich wurde versucht die Kellertür aufzubrechen, was ebenfalls nicht gelang. Entwendet wurde nichts, es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 600EUR.

Leider muss während der “dunklen Jahreszeit” vermehrt mit Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

