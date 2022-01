Mann durch Schlag auf den Kopf verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots) – In der Silvesternacht kam es am frühen Samstagmorgen 01.01.2022 gegen 00:45 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Scharhofer Straße in Höhe der Zwerchgasse. Ein 27-Jähriger war auf der Straße mit einem bisher unbekannten Mann in Streit geraten, in dessen Verlauf der Unbekannte dem 27-Jährigen mit einer Flasche auf den Hinterkopf schlug.

Der 27-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass dieser eine Kappe getragen haben soll. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0621/77769-0 zu melden.

Silvesternacht endet in der Justizvollzugsanstalt

Mannheim-Jungbusch (ots) – Freitagnacht 31.12.2021 gegen 22:10 Uhr stellten Beamte des Einsatzzuges Mannheim einen 35-Jährigen im Luisenring fest, der gerade öffentlich urinierte. Bei einer durchgeführten Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der Mann zur Festnahme aufgrund einer Ersatzfreiheitsstrafe ausgeschrieben war.

Zudem führte er eine geringe Menge Kokain mit sich. Da der 35-Jährige die geforderte Geldsumme nicht zahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem wird durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mann ermittelt.

Balkonbrand im Hochhaus – Keine Verletzten

Mannheim (ots) – Am 01.01.22, um 19.17 Uhr, wurde ein Balkonbrand im 17. OG des Hochhauses Neckarpromenade 25 gemeldet. Um 19.38 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Auf dem Balkon kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Brand von Gartenmöbel und Unrat, so dass die Schadenshöhe sehr gering ist. Am Gebäude entstand kein Schaden. Beim Brandausbruch war die Wohnung leer. Verletzt wurde niemand, es mussten auch keine Personen evakuiert werden.

Mehrere Personen ohne Führerschein unterwegs

Mannheim (ots) – Die Polizei stellte in der Silvesternacht mehrere Personen fest, die ohne die erforderliche Fahrerlaubnis Kraftfahrzeuge führten:

Am frühen Freitagabend gegen 19:55 Uhr hielt ein 21-Jähriger zunächst mit seinem “Mini-Bagger” an einer roten Ampel in der Dalbergstraße an. Plötzlich fuhr dieser rückwärts und kollidierte mit dem BMW eines dahinter haltenden 46-Jährigen. An dem BMW entstand hierbei ein Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Der “Mini-Bagger” blieb unversehrt. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 21-Jährigen stellten die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte der junge Mann knapp 1,6 Promille Alkohol, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Am Freitag gegen 21:15 Uhr stellte eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen im Viernheimer Weg einen Rollerfahrer fest, der ohne Helm unterwegs war. Bei einer Kontrolle des Rollerfahrers wurde bekannt, dass am Roller des 14-Jährigen nur ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem war der Jugendliche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 14-Jährige gab an, den Roller lediglich geliehen zu haben. Da die Eigentumsverhältnisse des Rollers nicht geklärt werden konnten, wurde dieser durch die Beamten sichergestellt. Der Jugendliche wurde an einen Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Gegen 04:00 Uhr am Samstagmorgen führten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt in der Pyramidenstraße eine Fahrzeugkontrolle durch. Der 37-jährige Fahrer des Opel konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, weshalb der Fahrzeugschlüssel des Opel sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Gegen den Halter wird ebenfalls ermittelt. Der Audi eines 29-Jährigen musste am frühen Samstagmorgen aus dem Gleisbett in Höhe der Haltestelle “Hauptfriedhof” geborgen werden. Der 29-Jährige war mit seinem Audi gegen 04:20 Uhr auf der Straße Am Friedhof gefahren, verbotswidrig nach links in die Röntgenstraße abgebogen und anschließend im Gleisbett stecken geblieben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Verkehrsdienst Mannheim bei dem 29-Jährige etwa 1,6 Promille Alkohol fest, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem war dem Mann bereits wegen Trunkenheit im Straßenverkehr der Führerschein entzogen worden, weshalb gegen ihn nun neben Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Während der Bergung des Audis musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, sowie die Oberleitung kurzzeitig abgeschaltet werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Unbekannte sprengen Zigarettenautomat – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter sprengten in den frühen Morgenstunden des 31.12.2021 einen Zigarettenautomaten in der Friedrich-Ebert-Straße. Hierbei kam es zu einer Explosion des Automaten, bei welchem dieser komplett zerstört wurde. Aus dem Automaten wurden Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet.

Aufgrund von Zeugenaussagen kann der Tatzeitraum zwischen 03-05.00 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Sachschaden ist bislang nicht bekannt. In den vergangenen Tagen kam es in Mannheim bereits mehrfach zu gleichgelagerten Fällen mit identischem Modus Operandi.

Weitere Zeugen, die auf den Knall aufmerksam wurden und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 oder dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/33010 zu melden.

Schaden an Mercedes verursacht und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim -Oststadt (ots) – Am frühen Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem Friedrichsplatz. In Höhe der Augustaanlage soll der Fahrer eines weißen Mercedes dem 38-Jährigen zunächst aufgeblendet haben. Als der 38-Jährige dann verkehrsbedingt auf dem Friedrichsplatz gehalten habe, soll der Unbekannte dann neben dem 38-Jährigen angehalten und aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein.

Der unbekannte Mann soll eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben, mit der er mehrfach gegen die Scheibe der Fahrertür und den hinteren linken Kotflügel des 38-Jährigen geschlagen haben soll. Anschließend sei der Mann geflüchtet.

An dem Mercedes des 38-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Unbekannte soll eine weiße Mercedes C-Klasse mit Karlsruher Zulassung gefahren haben.

Der Mann wird als etwa 20-30 Jahre alt, 175 cm groß und von südeuropäischem Phänotyp beschrieben. Der Mann soll türkisch gesprochen, einen Bart und kurze, schwarze Haare getragen haben und mit einer Lederjacke bekleidet gewesen sein.

Zeugen können sich unter der Rufnummer 0621 3301-0 an das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt wenden.

Fahrzeugrennen durch Porsche-Fahrer

Mannheim-Innenstadt/B38a (ots) – Am Freitagmittag 31.12.2021 in der Zeit von 13-13:40 Uhr lieferten sich die Fahrer zweier Porsche nach aktuellen Erkenntnissen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der B38a in Fahrtrichtung Feudenheim. Das Rennen war durch Zeugen beobachtet worden. Die beiden Fahrer sollen sich über die B38a, L538, bis zur Abfahrt auf die Sudetenstraße in Höhe Ladenburg immer wieder gegenseitig überholt haben.

Hierzu sollen sie mehrfach rücksichtslos die Gegenfahrbahn benutzt und auch eine rote Ampel missachtet haben. Die beiden Fahrer sollen zudem mehrfach auf einer Fahrspur angehalten, sich kurz abgesprochen und dann mit quietschenden Reifen und aufheulendem Motor weitergefahren sein. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun gegen die beiden Fahrer wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mannheim/BAB6 (ots) – Am Donnerstag 30.12.21 ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf der BAB 6, Gem. Mannheim von Mannheim-Sandhofen kommend in Fahrtrichtung Viernheimer Dreieck ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw Mercedes aus dem Raum Mannheim ist einem Pkw Fiat Punto, ebenfalls aus dem Raum Mannheim, aus bisher ungeklärter Ursache aufgefahren. Der Fiat schleuderte durch den Aufpral gegen die Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der 25-jährige Fahrer und die 19-jährige Beifahrerin des Fiat sowie der 62-jährige Fahrer des Mercedes wurden durch den Unfall leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 32.000 Euro. Zwecks Bergung der PKW mussten beide Fahrspuren in Fahrtrichtung Viernheimer Dreieck für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Auto aufgebrochen und Handtasche gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarau (ots) – Ein in der Neckarau geparkter PKW wurde am Mittwochabend 29.12.2021 beschädigt und eine darin befindliche Handtasche gestohlen. In der Zeit zwischen 17.30-19.30 Uhr schlugen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Fahrertür an dem Mercedes ein, der auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios in der Pfingstweidstraße abgestellt war.

Aus dem Fahrzeuginnenraum ließen sie eine Damenhandtasche der Marke “Calvin Klein” nebst Inhalt mitgehen. Der Diebstahlschaden wird auf über 600 Euro geschätzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

An Engstelle Ford beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am vergangenen Donnerstag kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Unfall in einer Engstelle am Aubuckel. Der 26-Jährige Fahrer eines Ford fuhr auf der Straße am Aubuckel von der Neustadter Straße kommend. An einer Engstelle, in welcher der Verkehr mittels Ampelschaltung geregelt ist, fuhr der 26-Jährige bei “grün” weiter.

Im Bereich der Engstelle sollen sich noch weitere Autos in entgegenkommender Richtung befunden haben, da zuvor ein Rettungswagen mit Sondersignal die Engstelle passiert hatte. Hier sei es dann zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug gekommen. Der 26-Jährige soll dem unbekannten Fahrzeugführer auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht haben, dieser soll jedoch weitergefahren sein.

Näheres zu dem Unfallverursacher ist nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 71849-0 an das Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu wenden.