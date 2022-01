Frau körperlich angegangen und beleidigt – Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd (ots) – Bereits am Dienstag 21.12.2021 kam es gegen 16:30 Uhr zu einer Körperverletzung in der Schützenhausstraße. Die 19-jährige Geschädigte war mit ihrem VW auf der Bahnhofstraße aus Heidelberg kommend gefahren und wollte im zweispurigen Bereich einen weißen Seat überholen. Der Fahrer des Seat soll dies durch Beschleunigen verhindert haben, weshalb die 19-Jährige dann auf der mittlerweile einspurigen Bahnhofstraße hinter dem Seat fuhr.

Hier sollen der Fahrer und der Beifahrer der Frau den Mittelfinger gezeigt und sie im Bereich des Bahnhofes mittels Handzeichen zum Anhalten aufgefordert haben. Die beiden Fahrer bogen daraufhin in die Schützenhausstraße ein. Die 19-Jährige und der Beifahrer stiegen aus den Fahrzeugen aus. Der Mann soll die 19-Jährige dann mehrfach geschubst und beleidigt haben.

Zudem soll der Unbekannte ihr in den geöffneten Mund gespuckt haben. Anschließen sei der Mann wieder in den Seat gestiegen und der Fahrer sei davongefahren. Der Fahrer, sowie eine weitere Person auf der Rückbank seien nicht ausgestiegen.

Täterbeschreibung:

Der Fahrer war ca. Anfang 20, kurze, hellbraune/dunkelblonde Haare und Brillenträger.

Der Beifahrer war ca.180 cm groß, etwa Mitte 30, mitteleuropäischer Phänotyp, schlanke Statur, braune, längere, nach hinten gelegte Haare, buschige Augenbrauen und grauer Dreitagebart. Zudem soll der Mann gelb verfärbte, schiefstehende Zähne mit mehreren Zahnlücken und ein insgesamt ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild gehabt haben. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch mit regionalem Dialekt, trug ein dunkles, langärmliges Oberteil und eine lange Hose.

Zeugen, die Hinweise auf die beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06223 9254-0 an das Polizeirevier Neckargemünd zu wenden, das nun wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

Brand in Freizeitbad

Weinheim (ots) – Gegen 04:10 Uhr kam es Samstagmorgen 01.01.2022 zu einem Brand in einer Massage-Kabine eines Freizeitbades in der Waidallee. Reinigungskräfte hatten den Brand entdeckt, mit eigenen Mitteln gelöscht und die Feuerwehr alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen waren aus bisher unbekannter Ursache ein Wäschekorb mit Handtüchern und ein Drehstuhl in Brand geraten.

Die Reinigungskräfte, welche das Feuer selbstständig löschten, erlitten leichte Atemwegsreizungen. Da die Wand und Holzdecke des Raumes ebenfalls durch den Brand beschädigt wurden, beläuft sich der Sachschaden auf mehrere zehntausend Euro. Weitere Räumlichkeiten wurden nicht beschädigt. Ein Brandermittler des Polizeireviers Weinheim kam vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Einbrecher in die Flucht geschlagen – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Am Freitagabend 31.12.2021 gegen 22:00 Uhr wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Weinheimer Ortsteil Ritschweier auf Geräusche aus ihrem Keller aufmerksam. Als die 49-Jährige dem nachging, entdeckte sie, dass sich gerade eine unbekannte Person an der in das Erdgeschoss führenden, verschlossenen Kellertür zu schaffen machte. Die 49-Jährige forderte die Person auf, zu verschwinden.

Dem kam die Person nach. Der oder die Unbekannte hatte zuvor die hintere Kellertür zum Untergeschoss aufgehebelt und war so in den Keller des Anwesens gelangt. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Nähere Hinweise zu der unbekannten Person sind nicht bekannt.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Ritschweier gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an den Kriminaldauerdienst wenden. Die Ermittlungen wurden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.