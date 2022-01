Mann von 7-köpfiger Gruppe angegriffen

Wiesbaden (ots)-(mv) – In der Nacht zu Neujahr kam es gegen 0:45 Uhr zu einer Schlägerei auf dem Kochbrunnenplatz, bei dem ein Mann von mehreren Personen angegriffen und niedergeschlagen wurde. Der 35-jährige Mann wurde von einer Gruppe von 7 Personen angegriffen und mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Mann erlitt dabei Verletzungen.

Anschließend flüchteten die Täter in verschiedene Richtungen. Hierbei rannten 5 Personen in Richtung Saalgasse und 2 in Richtung Wilhelmstraße. Die Polizei sucht Personen, die Zeugen des Vorfalles waren und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611-3452140 in Verbindung zu setzen.

18-Jähriger grundlos angegriffen

Wiesbaden (ots)-(js) – Am Donnerstagabend 30.12.2021 kurz vor 21 Uhr, wurde ein 18-jähriger beim Verlassen eines Einkaufszentrums von einer männlichen Person getreten und mehrfach geschlagen. Aus einer Gruppe von mehreren Personen sei der Geschädigte nach eigenen Angaben grundlos von einer männlichen Person angegriffen worden, als er die Gruppierung auf einer Treppe passieren wollte.

Nach einiger Zeit und nach Aufforderung aus dem Rest der Gruppe, habe dann der Täter von dem Geschädigten abgelassen.

Den Angreifer beschreibt der Geschädigte als ca. 18 Jahre alt, etwa 1,85 m groß, blonde kurze Haare, schlanke Statur mit einer dunklen Trainingshose sowie einer gemusterten Trainingsjacke bekleidet.

Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Jugendlicher am Kochbrunnenplatz verletzt – Zwei Täter flüchtig

Wiesbaden (ots)-(fh) – In der Silvesternacht wurde ein Jugendlicher am Kochbrunnenplatz durch 2 unbekannte Täter schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge saß der 16-jährige Wiesbadener gegen 04:20 Uhr auf einer Parkbank unweit einer dortigen Bar und wurde dann von 2 Personen angesprochen und unvermittelt mit einem Messer. Im Anschluss hätten sich die Täter in Richtung Wilhelmstraße entfernt.

Der 16-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Täter habe kurze Haare gehabt, der zweite sei schlank und glatzköpfig gewesen. Beide Männer sollen „mitteleuropäisches ausgesehen haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Junger Mann angegriffen

Wiesbaden (ot)-(mv) – In der Nacht auf den Freitag 31.12.2021 gegen 00:10 Uhr, wurde ein 22-Jähriger Mann in der Bleichstraße angegriffen und niedergeschlagen. Der Schläger konnte unerkannt flüchten. Nach zuvor verbalen Streitigkeiten wurde der junge Mann von einem männlichen unbekannten Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschlagene erlitt dabei Verletzungen.

Der unbekannte Täter wird von dem Verletzten als männlich, südländisches Aussehen, ca. 175 cm groß und schlank, kurzen, schwarzen Haaren und einem Vollbart beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn und blaue Jeans.

Wer Hinweis zum Täter geben kann, wird gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611-345-2140 zu melden.

Bei Widerstand Stadtpolizistin verletzt

Wiesbaden (ots)-(mv) – Nach einem Böllerwurf und einigen Schüssen aus einer Schreckschusspistole, sollte eine männliche Person am 31.12.2021 gegen 23:15 Uhr, in der Fußgängerzone “Kleine Schwalbacher Straße” kontrolliert werden, wobei es zu Widerstandshandlungen kam in deren Verlauf eine Stadtpolizistin verletzt wurde.

Eine Streife der Stadt- und der Landespolizei kontrollierten den Innenstadtbereich und stellten eine männliche Person fest, die Böller warf und dann mehrere Schüsse aus einer Pistole in die Luft abfeuerte. Auf Ansprache flüchtete die Person. Nach kurzer Verfolgung konnte der 31-jährige Mann gestellt und festgenommen werden.

Hierbei leistete er erheblichen Widerstand, sodass eine 27-jährige Stadtpolizistin eine Kopfverletzung erlitt. Gegen den Aggressor wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Nach erfolgten Maßnahmen wurde der Mann, der sich wieder beruhigt hatte, nach Hause entlassen.

Auseinandersetzung mündet in Widerstand

Wiesbaden (ots)-(fh) – In der Nacht zum Samstag 01.01.2022 kam es in der Wielandstraße zu einer Körperverletzung in deren Verlauf die eingesetzten Polizeikräfte angegangen wurden. Gegen 03:30 Uhr meldete ein Mann bei der Polizei eine Auseinandersetzung in der Wielandstraße zu seinem Nachteil. Beim Eintreffen der Streife konnten 4 Männer angetroffen werden, wobei eine der Personen auf der Straße lag.

Ersten Aussagen der Beteiligten zufolge, habe der auf dem Boden liegende Mann, ein 33-jähriger Wiesbadener, den 38 Jahre alten Mitteiler angesprochen und unvermittelt geschlagen. Die umstehenden Personen seien daraufhin dazwischen gegangen. Kurze Zeit später habe sich der 33-Jährige auf die Straße gelegt.

Daraufhin wurde der stark alkoholisierte Wiesbadener einer Kontrolle unterzogen. Noch während der Sachverhaltsklärung erschien dessen 42-Jähriger Bruder an der Örtlichkeit und ging seinerseits auf seinen Familienangehörigen los. Den Polizeikräften gelang es zunächst die Parteien zu trennen. Hierbei leistete das Brüderpaar Widerstand gegen die Beamten und versuchte die Fluch anzutreten.

Unter Einsatz des dienstlichen Pfeffersprays gelang es letztlich die beiden Männer festzunehmen. Nachdem ein Rettungswagen zur Überprüfung des Gesundheitszustandes eintraf, wurden beide Männer für weitere Maßnahmen vorläufig festgenommen. Der 33-Jährige seinerseits verbrachte daraufhin die Nacht im Polizeigewahrsam. Die Beiden müssen sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Hochwertiges Fahrrad aus Keller gestohlen

Wiesbaden-Rheingauviertel, Freitag 31.12.2021 zwischen 01:30-09:00 Uhr

(mv) In der Nacht zum Freitag, dem 31.12.2021, zwischen 01:30 Uhr und 09:00 Uhr morgens, wurde aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Maria-Sibylla-Merian-Straße ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Unbekannte Täter gelangten offensichtlich durch eine nicht verschlossene Haustür in das Gebäude und dann in den Keller.

Dort brachen der oder die Täter insgesamt 5 Kellerabteile auf. Aus einem der Kellerabteile wurde ein E-Bike im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Das 4. Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 0611 – 345 2440 zu melden.

E-Roller aus Hausflur entwendet

Wiesbaden-Delkenheim, Mannheimer Straße, Donnerstag, 30.12.2021, 20:00 Uhr bis Freitag, 31.12.2021, 10:30 Uhr

(mv) Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein E-Roller, der in einem Hausflur in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden-Delkenheim, Mannheimer Straße, abgestellt war. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr abends und 10:30 Uhr vormittags, gelangten unbekannte Diebe in ein Mehrfamilienhaus und entwendeten einen dort im Hausflur abgestellten Elektroroller im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die eventuell Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611-345 2540 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus

Polizei sorgt an Silvester mit starker Präsenz für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen

Bad Schwalbach (ots)-(fh) – In der Silvesternacht wurde im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Westhessen durch die Polizei in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden mit starker Präsenz dafür Sorge getragen, dass die geltenden Corona-Beschränkungen eingehalten werden konnten. Besonderes Augenmerk wurde in der vergangenen Nacht auf die Einhaltung der jeweils geltenden Schutzmaßnahmen und das Feuerwerksverbot an publikumsträchtigen Orten im öffentlichen Raum gelegt.

Ziel war es, mit geeigneten Maßnahmen die Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit abzuwehren. In der vergangenen Nacht kamen zusätzliche Polizisten zum Einsatz, welche verstärkt Präsenz zeigten und Kontrollen durchführten. Hier zieht das Polizeipräsidium Westhessen ein erstes positives Fazit.

Nach jetzigem Kenntnisstand ereigneten sich in der Silvesternacht rund um die Polizeidirektionen Wiesbaden, Main-Taunus, Hochtaunus, Rheingau-Taunus und Limburg-Weilburg keine nennenswerten Verstöße gegen die besagten Schutzmaßnahmen.

Lediglich In Hofheim am Taunus kam es zu einem bekannt gewordenen Verstoß. Dort erreichte die Polizei die Meldung einer Tanzveranstaltung in einer Lokalität. Beim Eintreffen der Streifen wurden rund 90 Personen festgestellt, welche alle einen gültigen und aktuellen Impfnachweis mit sich führten. Da jedoch kein Abstands- und Hygienekonzept vorlag, wurde gegen den Veranstalter ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Coronavirus-Schutzverordnung eingeleitet und die Party beendet.

Das Polizeipräsidium Westhessen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein frohes und gesundes Neues Jahr 2022.

