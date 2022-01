Nach Unfall verursachen Hunde auf der BAB4 weitere Unfälle

Kirchheimer Dreieick/BAB 4 (ots) – Am Donnerstag, dem 30.12.2021, gg. 18.35 Uhr, kam es auf der BAB 4, Dresden in Richtung Kirchheim, zwischen der AS Bad Hersfeld und dem AD Kirchheim, ca. km 364,600, Gemarkung Kirchheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Frankfurt am Main befuhr mit einem PKW, in welchem sich eine weitere Person befand, den o. a. Streckenabschnitt. Auf regennasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern, stieß gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem mittleren von drei Fahrstreifen zum Stillstand. Entgegen ersten Mitteilungen von Zeugen hat sich der PKW allerdings nicht überschlagen und keiner der Insassen wurde verletzt. Der Fahrzeugführer öffnete die Heckklappe seines Fahrzeuges, woraufhin zwei Hunde, die sich ebenfalls in dem Wagen befanden, auf die Autobahn liefen.

Zwei nachfolgende PKW überfuhren einen der Hunde, woraufhin dieser verstarb. Im weiteren Verlauf wollte der Fahrzeugführer eines PKW dem auf der Fahrbahn liegenden Tierkörper nach links ausweichen und stieß hierbei gegen ein auf dem linken Fahrstreifen befindliches Fahrzeug. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Die BAB 4 musste für die Dauer von etwas mehr als zwei Stunden für Bergungsarbeiten sowie die Reinigung der Fahrbahn, da Betriebsstoffe großflächig ausgetreten waren, gesperrt werden. Gegen 21.05 Uhr wurden der linke sowie der mittlere Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben. Reinigungsarbeiten des ersten Fahrstreifens dauerten zum Berichtszeitraum noch an.

Eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungsempfehlung wurde veranlasst. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 5 km.Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Weitere Fahrzeuge fuhren über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile, welche teilweise auch auf der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn lagen. Es ist derzeit noch nicht bekannt, ob an diesen auch Sachschäden entstanden.

Der zweite Hund, welcher aus dem PKW lief, wurde bislang nicht aufgefunden. Es handelt sich um einen “Rhodesian Ridgeback”. An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Bad Hersfeld, die Besatzung eines Rettungswagens sowie die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Unfallflucht

Bebra (ots) – Von Donnerstag 30.12.2021, 21:00 Uhr bis Freitag 31.12.2021, 12:30 Uhr parkte 19-jähriger Bebraner seinen PKW, einen blauen Opel Astra, in Bebra in der Eisenacher Straße. Der PKW stand Höhe der Hausnummer 28 am Fahrbahnrand. In diesem Zeitraum streifte ein stadteinwärts fahrendes Fahrzeug den geparkten PKW und beschädigte den linke Außenspiegel.

Der Unfallverursacher entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden am geparkten PKW wird auf 100,00 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Rotenburg, auch telefonisch unter der 06623-9370, in Verbindung zu setzen.

Brand mit hohem Sachschaden

Bad Hersfeld (ots) – In den frühen Morgenstunden kam es im Bad Hersfelder Ortsteil Asbach zum Brand eines bäuerlichen Gehöfts mit Stall- und angrenzendem Wohngebäude. Zu Einsatzbeginn befand sich die Scheune bereit im Vollbrand. Die Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus nicht mehr verhindern.

Benachbarte Wohnhäuser wurden aufgrund der entstanden Hitze ebenfalls an ihrer Fassade beschädigt. Die Wohnung des brandbetroffenen Besitzers ist nach erster Einschätzung unbewohnbar. Der Gebäudeschaden wird in Höhe von ca. 400.000 EUR beziffert, verletzt wurde zum Glück niemand.

Zur Klärung der Brandursache bedarf es einer Brandursachenerforschung durch die Kriminalpolizei. Die Feuerwehren der Bad Hersfelder Ortsteile sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Fuldatal und Niederaula waren zur Brandbekämpfung vor Ort.

Verkehrsunfall Sachschaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, dem 30.12.21, gg. 14.20 Uhr in Fulda in der Petersgasse Kreuzungsbereich Vor dem Peterstor.

Ein 41-jähriger Mann aus Neuhof befuhr mit seinem PKW, einem Ford Focus, sie Straße Petersgasse in Fahrtrichtung der Straße Vor dem Peterstor. Hinter dem Kreuzungsbereich setzte der 41-Jährige mit seinem PKW leicht zurück um dann doch noch in die Straße Vor dem Peterstor abbiegen zu können. Mittlerweile befand sich hinter dem Fzg. des 41-Jährigen bereits ein VW Polo der überholen wollte und es kam im weiteren Verlauf zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge.

Glücklicherweise wurde weder der 41-Jährige noch die VW Polo-Fahrerin, eine 28-jährige Frau aus Fulda, verletzt.

Leicht verletzter Kradfahrer

Am Donnerstag 30.12.21, gg. 16.15 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann aus Petersberg mit seinem Kleinkraftrad, einer 125er Honda, die B 27 aus Fahrtrichtung Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe der BAB 7 fuhr der 79-Jährige auf die dort rotlichtlichtzeigende Lichtzeichenanlage zu. Als diese während der Fahrt wieder auf Grünlicht umschaltete und er sein Kleinkraftrad wieder beschleunigte kam der 79-Jährige auf nasser bzw. feuchter Fahrbahn ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Fzg. und stürzte zu Boden.

Glücklicherweise wurde er nur leichtverletzt und zur ambulanten Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Kleinkraftrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Bad Hersfeld (ots) – Am Samstag 25.12.21 von 12-16.30 Uhr parkte eine 38-jährige Hersfelderin mit ihrem Pkw in Bad Hersfeld im Grünen Weg Höhe Haus-Nr. 45. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde in dem Zeitraum der Pkw der Hersfelderin im vorderen linken Bereich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 entgegen.

Sorga – Am 30.12.21 um 15.40 Uhr befuhr ein 86-jähriger aus Hohenroda die B 62 aus Hersfeld kommend in Richtung Sorga. Kurz vor Ortseingang Sorga verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Pkw, kam auf die Gegenfahrbahn und touchierte seitlich einen entgegenkommenden Pkw einer 30-jährigen Eiterfelderin.

Anschließend kam der 86-jährige nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Er und seine 81-jährige Beifahrerin wurden vermutlich leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9.500 Euro.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Eiterfeld (ots) – Am Silvestertag kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit ca, 22.000 Euro Schaden in Eiterfeld an der dortigen Aral-Tankstelle. Ein 83jähriger Fahrzeugführer aus Eiterfeld wollte von dem Tankstellengelände auf die Marktstraße einbiegen und übersah dabei einen aus Ortsmitte kommenden VW-Golf eines 46jährigen aus einem Eiterfelder Ortsteil.

Durch die Kollision wurde dieses Fahrzeug herumgeschleudert und gegen einen weiteren Pkw geschleudert, der auf demselben Gelände abgestellt war. Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Bad Hersfeld-Sorga (ots) – Am 20.12.2021 um 18 Uhr kam es im Rosenweg zu einer Unfallflucht mit Sachschaden. Dabei soll ein bislang unbekannter Paketzustellwagen den Hirtenweg rückwärts in Richtung Rosenweg befahren haben. Im Rosenweg wurde dabei eine ca. 50 cm hohe Grundstücksmauer übersehen und beschädigt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 EUR. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621/932-0 entgegen.

Verkehrsunfälle – Zeugen gesucht

Bebra (ots) – Am Donnerstag 30.12.2021 im Zeitraum zwischen 12.45-13:15 Uhr ereignete sich in Bebra in der Eisenacher Straße Höhe der Hausnummer 35 ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten PKW beschädigt. Der PKW der Bebranerin war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher, der vermutlich beim Vorbeifahren den Spiegel beschädigt hat, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenaufruf: Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623/9370.

Ebenfalls am 30.12.2021 in der Zeit von 09-15 Uhr parkte eine Rotenburgerin den PKW ihres Mannes im Schützenweg vor der Hausnummer 12. Der PKW war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als die Frau gegen 15:00 Uhr zu dem PKW zurückkehrte, stellte sie die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher der vermutlich wendete oder rückwärts fuhr, entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623/9370.

Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Dipperz (ots) – In den frühen Morgenstunden des 31.12.2021 kam es zu einer Alarmauslösung im Gewerbepark in Dipperz bei der dortigen Filiale der Fuldaer Sparkasse. Durch ein Knallgeräusch kurz nach 02:00 Uhr aufmerksam geworden konnten Zeugen mindesten 2 Personen wahrnehmen, welche mit einem dunklem PKW Kombi in Richtung Rhön davon fuhren. Hierbei soll es sich vermutlich um einen PKW der Marke BMW gehandelt haben.

Durch eine herbeigeführte Sprengung wurde der Vorraum der Bank stark beschädigt. Derzeit ermitteln Beamte der Kriminalpolizei vor Ort. Weitere Informationen können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden, es wird im Laufe des Tages nachberichtet.

