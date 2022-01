Frankenthal (ots) – Mit einem Schlagstock schlug ein 25-Jähriger in der Silvesternacht mehrfach auf einen 20-Jährigen ein. Wie der geschädigte 20-Jährige gegenüber der Polizei angab, verwechselten zunächst er und seine Freunde, den 25-Jährigen mit einer anderen Person. Unvermittelt ging der 25-Jährige dann auf den 20-Jährigen zu und schlug ihn mit der Faust sowie mehrfach mit einem Schlagstock.

Da dem 25-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung anzumerken war und ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,46 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegenüber der Polizei teilte der 25-Jährige mit, dass er zuvor von dem 20-Jährigen geschlagen wurde. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der (gefährlichen) Körperverletzung eingeleitet.

