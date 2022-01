Wiesbaden (ots)-(akl) – In der Neujahrsnacht 01.01.2021 ist eine 20-jährige Wiesbadenerin in der Rheingaustraße von der dortigen Uferpromenade in den Rhein gefallen. Gegen 02.30 Uhr hatte sie sich auf ein Geländer gesetzt, den Halt verloren und war in das Wasser gefallen. Ein 16-jähriger Passant aus Frankfurt war durch einen Schrei auf die Situation aufmerksam geworden, sprang der Frau hinterher und konnte sie aus dem Wasser retten.

Die Wiesbadenerin wurde zur vorsorglichen Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen