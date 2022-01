Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 01.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Einbruch und versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitag, 31.12.2021, drangen zwischen 17:45 Uhr und 21:45 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Karl-Räder-Allee in Bad Dürkheim ein. Die Täter hebelten hierbei den Rollladen einer Balkontür sowie die Balkontür selber im hinteren Bereich des Einfamilienhauses auf und verschafft sich hierdurch Zutritt. Anschließend durchsuchten die Täter das gesamte Anwesen und entwendeten Schmuck von noch unbekanntem Wert. Außerdem kam es gegen 21:55 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sonnenwendstraße. Die Täter versuchten ebenfalls auf der Rückseite des Hauses den Rollladen und die Terrassentür aufzuhebeln. Die Bewohnerin des Hauses war jedoch zu Hause, hörte die verdächtigen Geräusche und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb jedoch ohne Erfolg Die Bewohnerin musste aufgrund eines erlittenen Schocks über die Dreistigkeit der Täter durch den Rettungsdienst medizinisch betreut werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Tipps:

Weitere Hinweise finden sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de

Wachenheim: Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Wachenheim an der Weinstraße (ots) – Am Freitag, 31.12.2021, gegen 18:45 Uhr wurde der Fahrer eines Kleinkraftrades in Wachenheim an der Weinstraße in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 51-jährige Mann aus Bad Dürkheim begrüßte die kontrollierenden Beamten direkt damit, dass er am Vormittag Drogen konsumiert habe und übergab ihnen eine Plastikdose mit Amphetamin. Der Fahrer des Rollers hatte außerdem lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung und keinen Führerschein. Weiterhin konnte in der Jackentasche des 51-jährigen noch ein Tütchen mit weiterem Amphetamin aufgefunden werden. Der Rollerfahrer musste mit auf die Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Betäubungsmittel und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Grünstadt: Fahrrad-Diebe ermittelt, Haftbefehl vollstreckt, Unbeteiligte greift Beamte tätlich an

Grünstadt – 29.12.2021, 13:00 Uhr (ots) – Am 27.12.2021 wurde bei der PI Grünstadt der Diebstahl von zwei E-Bikes angezeigt. Die Geschädigte aus dem Dahlienweg informierte die PI Grünstadt am 29.12.2021, dass jemand aus Reue die Räder zurück gebracht hatte. Es handelte sich um eine 34-Jährige aus Grünstadt. Als Täter wurde ein ebenfalls 34-Jähriger aus Neuleiningen ausgemacht. Bei der Sachverhaltsaufnahme kam eine weitere Geschädigte aus dem Dahlienweg hinzu, die ebenfalls Opfer eines Fahrraddiebstahls wurde. Auch hier richtet sich der Tatverdacht gegen die beiden 34-Jährigen. Bei den weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass sich ein 36-Jähriger, der mit Haftbefehl gesucht wurde, in einer zu überprüfenden Wohnung in Sausenheim (Leininger Straße) aufhalten sollte. Beim Eintreffen versuchte dieser über den Balkon zu flüchten. Er wurde zusammen mit Beamten der Kripo Neustadt festgenommen und in die JVA verbracht. Bei der Festnahme mischte sich die (unbeteiligte) 33-jährige Freundin des 36-Jährigen ein, indem sie einen gezielten Faustschlag auf einen Polizeibeamten abgab. Der Beamte konnte ausweichen und blieb unverletzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):