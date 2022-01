Ladendiebe nach Flucht festgenommen

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag 30.12.2021 gegen 12 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in einem Ludwigshafener Einkaufszentrum zu einem Ladendiebstahl. Der Detektiv des Bekleidungsgeschäfts konnte die beiden Ladendiebe zu Fuß verfolgen und die Polizei verständigen. Die beiden Beschuldigten im Alter von 35 und 46 Jahren konnten in unmittelbarer Nähe des Tatorts durch die Polizei festgenommen werden.

In ihrem geparkten Pkw wurde das Diebesgut (Kleidung in einem 3-stelligen Wert) aufgefunden. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, durften die beiden Männer die Polizeidienststelle wieder verlassen. Sie erwartet nunmehr ein Verfahren wegen Diebstahls.

Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen-Parkinsel (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen 30.12.2021 gegen 03:50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte auf der Parkinsel in Ludwigshafen ein. Im Innern wurden Lebensmittel und Bargeld in einem 3-stelligen Bereich entwendet.

Mitarbeiter der Gaststätte bemerkten den Einbruch beim Betreten des Lokals aufgrund einer offenen Tür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter drangen am frühen Donnerstagabend 30.12.2021 zwischen 18.30-19.20 Uhr in eine Wohnung in der Niederfeldsiedlung in Ludwigshafen ein. Durch die Täter wurde die Wohnung durchwühlt und Bargeld und Schmuck in einem 4-stelligen Bereich entwendet.

Die beiden Wohnungsmieter waren zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht vor Ort. Sie bemerkten diesen aufgrund der offen stehenden Wohnungstür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.