Verkehrsunfallflucht – Radfahrerin bleibt verletzt zurück

Limburgerhof (ots) Am Donnerstag 30.12.2021, gegen 20:52 Uhr, kam es in der Neuhofener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 39-jährigen Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die Radlerin habe hierbei den Radweg von Neuhofen nach Linburgerhof befahren und sei weiterhin in Rtg. Ortszentrum Limburgerhof unterwegs gewesen, als sich ihr von hinten ein Pkw genähert habe. In der Folge sei es zu einer Berührung zwischen Fahrrad und Auto gekommen, wodurch die Frau zu Fall gekommen sei.

Der Pkw, der mit ausgeschaltetem Licht unterwegs gewesen sein soll, habe sodann vor der dortigen Schule gewendet, habe noch gehupt und sei anschließend davongefahren, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die Verunfallte wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Ford gehandelt haben, der mit zwei jungen Männern besetzt gewesen sei. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem Fahrzeug/Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen und hohem Sachschaden in Altrip

Altrip (ots) – Am 30.12.2021, gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer die K12 von Ludwigshafen kommend in Fahrtrichtung Altrip. Kurz vor der Einmündung der K12 mit der K13 verlor er, wahrscheinlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pkw eines 59-Jährigen, der an der Einmündung verkehrsbedingt wartete.

Beide Fahrzeuge wurden auf Grund des Unfalls in die, hinter der Einmündung, tiefer liegenden Böschung geschleudert. Der 59-jährige Autofahrer und seine 60-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mussten zur Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Der 41-jährige Unfallverursacher, der unter Einfluss von Alkohol stand, blieb unverletzt.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 40.000 EUR. Beide Kreisstraßen waren über zwei Stunden gesperrt.

Verkehrsunfallflucht in Altrip – hoher Sachschaden – Zeugen gesucht

Altrip (ots) – Am 30.12.2021, im Zeitraum 17:50 Uhr bis 18:40 Uhr, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw VW Touran vor einer Apotheke in der Rheingönheimer Straße am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich stieß ein gegenüber rückwärts ausparkendes Fahrzeug gegen die Fahrertür des VW Touran, drückte hierbei die Tür sehr stark ein und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 6.000 EUR geschätzt. Zum flüchtigen Fahrzeug ist bislang nichts bekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.