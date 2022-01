Reumütiger Dieb bringt Diebesgut zurück

Speyer (ots) – 30.01.2021, 12:52-13:22 Uhr – In einem Geschäft in der Gilgenstraße entwendete eine männliche Person die Trinkgeldkasse vom Tresen des Ladens und rannte anschließend nach draußen. Kurze Zeit später kehrte er jedoch zurück und brachte das Diebesgut (Tasse mit Wechselgeld in Höhe von 1,20 Euro) reumütig zurück. Er entschuldigte sich bei den Angestellten des Ladens und verließ diesen dann in unbekannte Richtung.

Aufgrund einer halben Stunde zuvor durchgeführten Personenkontrolle am Postplatz, bei der sich laut unabhängigen Zeugen und passender Personenbeschreibung dieselbe Person, ein 31-jähriger Mann aus Schifferstadt, bereits sehr auffällig gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt, konnten die Personalien des flüchtigen Täters ermittelt werden. Gegen ihn wird trotz seiner späten Einsicht nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet,

Alkoholisierte Radfahrer kollidiert mit PKW

Speyer (ots) – 31.12.2021, 01:40 Uhr – Ein 60-jähriger Mann aus Speyer befuhr die Straße Bartholomäus-Weltz-Platz in Speyer in Richtung Landauer Straße. In Höhe der dortigen Lichtzeichenanlage wollte der Fahrradfahrer nach links abbiegen, ein 27jähriger PKW- Fahrer geradeaus in Richtung Schützenstraße fahren. Der Fahrradfahrer kam ins Schwanken und stieß dabei gegen den bereits neben ihm fahrenden PKW.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrradfahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, verletzt wurde er bei dem Unfall nicht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

E-Scooter entwendet

Speyer (ots) – 29.12.21, 19:10 Uhr bis 30.12.21, 01:00 Uhr – Im oben genannten Zeitraum wurde ein am Postplatz verschlossen abgestellter E-Scooter entwendet. Hierfür wurde ein angebrachtes Schloss aufgebrochen, der Gesamtschafen beläuft sich auf ca. 530 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können oder in dem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung am Postplatz gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Speyer in Verbindung setzen.

E-Scooter Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Speyer (ots) – 30.12.2021, 11:30 Uhr – Ein 31-jähriger Mann aus Speyer war am Donnerstag mit seinem E-Scooter in der Schützenstraße in Speyer unterwegs. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Weiterhin konnte bei dem 31-jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde eine Anzeige erfasst.