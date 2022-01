Landau: Die Polizei-News

Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall

Landau (ots) – Eine kurze Unachtsamkeit reichte aus, dass ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades am Donnerstagabend 30.12.2021 mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein PKW-Fahrer befuhr hinter dem Leichtkraftrad die Schloßstraße in Landau in Fahrtrichtung Marienring. Der 16-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen.

Dies nahm der 60-Jährige Fahrer des hinter ihm fahrenden PKW zu spät wahr und fuhr auf das Leichtkraftrad auf. Der 16-Jährige stürzte und musste aufgrund einer leichten Kopfverletzung vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und im Anschluss in ein Landauer Krankenhaus verbracht werden.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und weggefahren

Landau-Ostring (ots) – Am Freitagmorgen 31.12.2021 gegen 08:30 Uhr kam im Ostring in Landau der Führer eines Ford-C-Max nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem weißen VW Tiguan, der auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn abgestellt war. Trotz einem erheblichen Sachschaden von ca. 4.000 Euro entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit. Er konnte im Nachgang ermittelt werden.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Der Verkehrsunfall soll von einem Passanten beobachtet worden sein.

Zeugen, insbesondere der namentlich noch nicht bekannte Mann, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.