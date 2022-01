Rotlicht missachtet

Kaiserslautern (ots) – Weil eine 22-jährige Verkehrsteilnehmerin das Rotlicht einer Ampel missachtete, kam es am Donnerstagabend 30.12.2021 in der Innenstadt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Kind erlitt leichte Verletzungen. Die aus Kaiserslautern stammende, vermeintliche Unfallverursacherin befuhr mit ihrem PKW die Logenstraße in Richtung Trippstadter Straße.

An der Einmündung Rudolf-Breitscheid-Straße missachtete die Verkehrsteilnehmerin nach derzeitigen Erkenntnissen die rote Ampel, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines Linksabbiegers kam. Im Fahrzeug des 32-jährigen Linksabbiegers erlitt der 6-jähriger Sohn leichte Verletzungen.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die Unfallverursacherin wird jetzt ein Strafverfahren eingeleitet.

Kreis Kaiserslautern

Streitigkeit mit Lieferservice eskaliert

Mehlingen (ots) – Am Donnerstagabend 30.12.2021 kam es in Mehlingen zwischen einem Anwohner und dem Zulieferer einer Pizzeria zu einem folgenschweren Streit. Die Auseinandersetzung endete mit dem Einsatz eines Rettungswagens. Der von einem Nachbarn bestellte Pizza-Lieferant parkte sein Auto in der Hofeinfahrt des 31-jährigen Anwohners. Dem missfiel das offenbar und stellte den Lieferanten zur Rede.

Hierbei entstand zunächst ein heftiger, verbaler Streit, im Rahmen dessen sich beide Kontrahenten bedrohten und beleidigten. Die Auseinandersetzung eskalierte letztendlich so stark, dass der Anwohner den 23-jährigen Lieferanten mit Pfefferspray attackierte.

Daraufhin flüchtete der Pizza-Lieferant, konnte aber noch in der Nähe von den verständigten Polizeibeamten angetroffen werden. Er war vom Pfefferspray sichtlich beeindruckt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Beiden Kontrahenten droht jetzt ein Strafverfahren.

Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend werden in der Hauptstraße bei einem Dacia Fahrer drogentyp. Auffallerscheinungen festgestellt.Der durchgeführte Urintest verläuft positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Dem 20-jährigen Fahrer aus Kaiserslautern wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. |pilan

Parkendes Auto gestreift

Ramstein-Miesenbach (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil am Dienstagabend 28.12.2021 ein Unbekannter in der Ramsteiner Straße einen Ford Focus beschädigt hat. Der Unfallverursacher streift beim Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den parkenden Wagen.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan