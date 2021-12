Mann zeigt Fußgängerin sein erigiertes Glied

Mainz (ots) – Am Mittwoch, den 29.12.2021, gegen 19:05 Uhr sprach ein unbekannter Täter eine 54-jährige Fußgängerin in der Laubenheimer Straße und zeigte ihr sein entblößtes, erigiertes Glied.

Die Personenbeschreibung des Mannes lautet wie folgt:

20-25 Jahre alt, brauner Teint, normale Statur, ca. 165-170 cm groß, leichter Oberlippenbart. Bekleidet war der Mann an dem Tag mit einer dunkelblauen Bomberjacke und einer weißen Strickmütze.

Es wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Nicht angemeldete Versammlungen von Kritikern der Coronamaßnahmen

Mainz (ots) – Am Donnerstagabend 30.12.2021 folgten ca. 60 Personen den Aufrufen aus einschlägigen sozialen Messengerdiensten, sich in Mainz an Protestaktionen gegen die bestehenden Coronamaßnahmen zu beteiligen. Eine Anmeldung zu einer Versammlung war nicht eingegangen.

Ab ca. 18:00 Uhr tauchten insbesondere im Mainzer Innenstadtbereich Kleingruppen auf, die sich erkennbar versammeln wollten. Durch vorbereitete Polizeikräfte wurden diese Gruppierungen angehalten und Kontrollen unterzogen. Insbesondere wurde dabei der Impfstatus kontrolliert, da sich ungeimpfte Personen nur mit dem eigenen Haushalt und maximal zwei weiteren Personen treffen dürfen.

In der Folge bewegten sich diese Gruppen mit rechtmäßigem Abstand in der Mainzer Innenstadt. Dabei wurde die Einhaltung der Regelungen durch Polizeikräfte konstant überwacht. Es wurden ca. 15 Personen einer Identitätsfeststellung unterzogen. Vier davon haben die Angaben ihrer Personalien zunächst verweigert und diese erst kurz vor Eröffnung einer Ingewahrsamnahme mitgeteilt. Insgesamt verhielten sich alle kontrollierten Personen renitent und abweisend. Eine Person leistete Widerstand gegen die Kontrollmaßnahme. Gegen diese wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In mehreren Fällen werden Verstöße gegen die 29.CoBelVo (Coronabekämpfungsverordnung) geprüft.

Ab 18:30 Uhr fand parallel eine angemeldete Versammlung auf dem Jockel-Fuchs-Platz statt, die sich thematisch gegen die Corona-Maßnahmen-Kritiker richtete. Diese Versammlung verlief mit ca. 40 Personen friedlich und unauffällig. Einige dieser Teilnehmer beobachteten nach dem Ende ihrer Versammlung die oben beschriebenen polizeilichen Maßnahmen. Der Versammlungsleiter dieser Versammlung wurde durch einen Unbeteiligten beleidigt. Eine Strafanzeige wurde durch die Polizei aufgenommen.

Die Polizei Mainz war mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik mit ca. 50 Polizeikräften im Einsatz.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mainz-Hechtsheim (ots) – Bereits am 06.12.2021 kam es gegen 10 Uhr auf der Alten Mainzer Straße in Mainz-Hechtsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. In den Vorfall war ein Gespann aus Pedelec und Anhänger sowie ein weißer Audi (vermutlich Limousine) verwickelt. Der PKW-Fahrer bremste ab, der Pedelecfahrer musste ausweichen und stieß dabei gegen eine Verkehrsinsel.

Der Vorfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet, welche sich nach dem Unfall um den Fahrradfahrer kümmerten. Diese Zeugen, sowie andere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Mainz 3 (Tel.: 06131 – 654312) zu wenden.

Schwerer Raub auf Kiosk

Mainz-Gonsenheim (ots) – Mit gezogenen Pistolen erbeuten 2 bislang unbekannte Täter mehrere hundert Euro in einem Zeitschriftenladen in Mainz-Gonsenheim. Die beiden maskierten Täter betreten um kurz vor 18:00 Uhr das Geschäft in der Nähe der Pfarrer-Grimm-Anlage. Unter dem Vorhalt von Pistolen verlangen sie die Herausgabe von Bargeld.

Durch den Mitarbeiter werden daraufhin die Tageseinnahmen in einer mittleren dreistelligen Höhe herausgegeben. Im Anschluss flüchten die Täter aus dem Laden in unbekannte Richtung. Die beiden 18-20 Jahre alten Täter werden wie folgt beschrieben:

1.Person: männlich, ca. 180 cm groß und schlank. Bekleidet mit einem hellgrauen Hoodie und einer schwarzen Jogginghose. Er trug einen Mundschutz mit Totenkopfmuster.

2.Person: männlich, ca. 175 cm groß und ebenfalls schlank. Bekleidet mit schwarzem Hoodie und schwarzer Jogginghose.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Hinweise bitte an 06131-653633.

Geldautomat gesprengt – Tatfahrzeug kollidiert mit Streifenwagen – Täter flüchtig

Mainz (ots) – Gegen 02:20 Uhr sprengen bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Mainz-Mombach. Auf der Flucht kommt es zu einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen. Das Fluchtfahrzeug bleibt schwer beschädigt liegen. Die Täter flüchten zu Fuß weiter.

Nachdem Täter einen freistehenden Geldautomaten im Westring in Mainz-Mombach gesprengt hatten, sammelten sie zunächst das Geld auf und flüchten dann mit einem schwarzen Audi RS 6. Auf der Flucht kommt es in der Kreuzstraße, nur wenige hundert Meter entfernt, zu einem schweren Zusammenstoß mit einem Streifenwagen. Beide Fahrzeuge kommen schwer beschädigt, einhundert Meter voneinander entfernt, zum Stehen.

Trotz sofortiger Reaktion der Streifenwagenbesatzung gelingt den Tätern die Flucht in ein eng bebautes Wohngebiet. Mit starken Polizeikräften und einem Polizeihubschrauber wird dieses Wohngebiet und die weitere Umgebung seitdem nach den Tätern und weiteren Hinweisen abgesucht.

Durch die Sprengung mit einem bislang noch unbekannten Explosivstoff wird der Geldautomat erheblich beschädigt. Um jegliche Gefahr für Unbeteiligte auszuschließen, wird der Tatort zunächst abgesperrt. Ebenso der Standort des unfallbeschädigten Fluchtfahrzeugs. In diesem werden Reste eines Explosivstoffes gefunden, welche durch Entschärfer des Landeskriminalamtes zunächst aufwendig gesichert und später auf einer nahegelegenen Freifläche vernichtet werden.

Für die Dauer der Arbeit der Entschärfer werden die umliegenden Häuser evakuiert. Ca. 40 Anwohner:innen mussten für mehrere Stunden betreut werden. Hierzu setzte der Rettungsdienst eine Schnelleinsatzgruppe “Betreuung” ein, die Mainzer Mobilität stellte einen Stadtbus zur Verfügung. Die Berufsfeuerwehr Mainz, Rettungskräfte und ein Notarzt hielten sich im Einsatzraum zur Absicherung bereit.

Die Polizei Mainz hat unmittelbar nach Bekanntwerden der Sprengung umliegende Polizeidienststellen alarmiert und eine überregionale Fahndung ausgelöst. Diese wurde unter anderem durch einen Polizeihubschrauber der hessischen Polizei unterstützt.

Während der Einsatzlage gingen Hinweise von Anwohnern und Zeugen ein. Diese führten zum Teil zum Auffinden von Gegenständen und Feststellen von Spuren der Täter, die letztendlich hilfreich für die weitere Ermittlungsarbeit sind. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den Bürgerinnen und Bürgern für diese Unterstützung, aber auch für das Verständnis während der notwendigen Absperrungen und Evakuierungen.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet auch weiterhin darum, auffällige Beobachtungen oder das Auffinden von Gegenständen mitzuteilen. Es wird dabei gebeten, Gegenstände nicht anzufassen um z.B. Fingerabdrücke nicht zu vernichten. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter 06131-653633 oder in dringenden Fällen an den Notruf der Polizei.

Einbruch in Mehrfamilienhaus – Zeugen gesucht

Gonsenheim (ots) – Im Zeitraum von Dienstag, den 28.12.2021, um 17:00 Uhr bis Mittwoch, den 29.12.2021, um 09:15 Uhr kletterten im Wohngebiet Großer Sand der oder die unbekannten Täter über die Regenrinne auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses und verschafften sich über das Aufhebeln einer Balkontür Zutritt in die dortige Wohnung.

Es wurden sämtliche Räume durchwühlt. Die Schadenshöhe steht noch nicht endgültig fest. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Neben dem richtigen sicherheitsbewussten Verhalten und einer aufmerksamen Nachbarschaft empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. Tipps und Empfehlungen sind auf nachfolgender Seite zu lesen: www.polizei-beratung.de.

Taschendiebstahl – EC-Karte missbraucht

Mainz (ots) – Einem 69-jährigen Mann aus Mainz wurde am 26. November 2021 während eines Einkaufs in einem Discounter im Stadtteil Mombach die Geldbörse aus seiner Jackentasche entwendet. In dem Portemonnaie haben sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag, Ausweisdokumente und Bankkarten befunden.

Am Mittwoch 29.12.2021, bemerkte der Geschädigte, dass noch am Tattag mit seiner Bankkarte im Wert von ca. 360 EUR eingekauft worden ist und 1.000 EUR von seinem Konto abgebucht worden sind. Der 69-jährige Mann kann nicht ausschließen, dass er die PIN seiner Bankkarte in seinem Portemonnaie aufbewahrt hat. Es wurde ein Strafverfahren wegen Taschendiebstahls und Betrugs eingeleitet.

So schützen Sie sich vor Taschendieben

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Informationen, Tipps und Empfehlungen zum Thema Taschendiebstahl sind auf nachfolgender Seite zu lesen: www.polizei-beratung.de

Ungehalten im Reisezentrum am Hauptbahnhof Mainz

Mainz (ots) – Am 30.12.2021 um 14:00 Uhr betrat ein 56-jähriger Deutscher ohne Mund-Nasen-Schutz das Reisezentrum der DB AG im zweiten Stock des Hauptbahnhofes Mainz. Hierbei nahm er den Weg entgegen des ausgewiesenen Richtungsverkehrs und forderte seinen Service an einem Servicepult ein. Das Servicepersonal forderte den Mann auf seinen Mund-Nasen-Schutz auf zu setzen, bevor er bedient wird. Dies verweigerte er mehrfach.

Als ihm daraufhin der Service verweigert wurde, zerstörte er jegliches greifbare Inventar des Reisezentrums. Infolge dessen wurden die Beamte des Bundespolizeireviers Mainz zur Hilfe gerufen. Diese stellten die männliche Person und kontrollierten diesen. Der Mann beruhigte sich wieder. Nach erfolgter Beweisaufnahme und Ermittlungen wurde die Person aus dem Hauptbahnhof Mainz verwiesen.

Die Beschädigungen verliefen durch den kompletten öffentlichen Bereich des Reisezentrums. Aufsteller aus Metall, Trennwände, Plexiglasscheiben und Informationstafeln wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch Teil der Ermittlungen.

Das Reisezentrum wurde eigenständig kurzzeitig geschlossen, um eine Gefährdung für Reisende zu verhindern. Nach den Aufräumarbeiten wurde der Betrieb wiederaufgenommen. Es wurde niemand verletzt. Den Mann erwarteten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie eine Ordnungswidrigkeit wegen des Maskenverstoßes.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Polizeipräsidium Mainz – Silvester 2021

Mainz (ots) – Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie wird auch Silvester 2021 anders als gewohnt. Um das Infektionsgeschehen und die schnelle Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurden Beschränkungen durch die Landesregierung erlassen, welche zum Teil durch Allgemeinverfügungen der örtlich zuständigen Städte und Kreise ergänzt wurden.

Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mainz werden im gesamten Zuständigkeitsbereich in der Silvesternacht verstärkt präsent sein und unterstützen die zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden bei der Überwachung der Corona-Vorschriften. Dieser Bereich umfasst nicht nur die Landeshauptstadt Mainz sondern auch die kreisfreie Stadt Worms, die Landkreise Alzey-Worms, Mainz-Bingen und Bad Kreuznach. Im Donnersbergkreis umfasst unsere Zuständigkeit die Verbandsgemeinden Kirchheimbolanden, Eisenberg und Göllheim. Teile des Landkreises Birkenfeld fallen ebenfalls in den Zuständigkeitsbereich.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben wird das Polizeipräsidium Mainz von Polizeikräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik verstärkt. Insbesondere öffentliche Plätze, an denen in den Vorjahren traditionell viele Feiernde zusammengekommen waren, werden verstärkt bestreift.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen durch die Ordnungsämter und die Polizei liegt auf der Einhaltung der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und den ergänzend erlassenen Allgemeinverfügungen.

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich über die aktuellen Vorschriften bei ihren Landkreisen und Städten zu informieren und diese zu beachten. Bei Verstößen wird konsequent eingeschritten und diese unterbunden.

Die gültigen Rechtsverordnungen finden Sie unter www.corona.rlp.de oder bei der für Ihren Wohnort zuständigen Verwaltung.

Das Polizeipräsidium Mainz wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen friedvollen Jahresabschluss und einen zuversichtlichen Start in das Jahr 2022.

Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

(ots) – Bingen, 29.12., Koblenzer Straße, 07:50 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen Opel aufmerksam. Bei der Kontrolle des amtsbekannten 34-Jährigen Fahrers stellten sie drogentypische Auffälligkeiten fest. Da ein Drogentest positiv ausfiel, wurde er zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

(ots) – Bingen, 29.12., Saarlandstraße, 17:04 Uhr. Eine 62-Jährige befuhr mit ihrem PKW die Saarlandstraße. Sie übersah eine 76-jährige Fußgängerin, die gerade den Zebrastreifen querte. Es kam zu Zusammenstoß. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen im Bereich der Oberschenkel und des Oberkörpers. Beide Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht; die Fahrerin erlitt einen Schock.

Einbruchdiebstahl

(ots) – Gensingen, Binger Straße, 28.12., 21:00 Uhr – 29.12., 16:00 Uhr. Bislang Unbekannte drangen gewaltsam in einen Geräteschuppen ein, entwendeten Werkzeug und brachen damit in einen Wohnanbau eines Hauses ein. Sie durchwühlten alles, und entwendeten eine große gusseiserne Glocke. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Erneute Drogenfahrt

Bingen (ots) – Am 30.12.2021 gegen 15:45 Uhr erblickte eine Streife der PI Bingen im Einmündungsbereich Koblenzer Straße/Am Rupertsberg ein vom Vortag bekanntes Fahrzeug, dessen Fahrzeugführer unter Kokaineinfluss stand (siehe entsprechende Pressemeldung Auftragsnummer 4614577). Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass erneut der 34-jähirge Fahrer vom Vortag am Steuer saß.

Ein erneuter Drogenschnelltest reagierte wiederum positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Sollte sich das Vorergebnis des Drogenschnelltests im Rahmen der Blutuntersuchung bestätigen, muss der Fahrer mit einem verdoppelten Bußgeld rechnen.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Bodenheim (ots) – Im Zeitraum von 29.12.2021, 15 Uhr und 30.12.2021, 09 Uhr hatte ein 30-jähriger Bodenheimer seinen Pkw, BMW 320d, schwarz, in der Straße “Im Langreh” in Höhe Haus Nr. 30 zum Parken abgestellt. Ein zurzeit unbekannter Pkw-Fahrer streifte den geparkten Pkw vorne links und verursachte einen Schaden von ca. 2.000 Euro.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330.