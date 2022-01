Neustadt: „Jazz an Neujahr 2022“ im „Neuland Internet“

Neustadt an der Weinstraße – Traditionell am 01. Januar spielt die Blue note BIG BAND ihr Neujahrskonzert „Jazz an Neujahr“ im Saalbau. Nachdem aus Corona-Pandemiegründen das Konzert im Januar 2021 ausfallen musste, hatte die Big Band die Hoffnung, dass sie am 01.01.2022 im Saalbau auftreten darf. Leider musste das Konzert wieder abgesagt werden.

Doch ganz ohne Jazz an Neujahr geht es nicht! Daher entschloss sich die Blue note BIG BAND unter der Leitung von Bernd Gaudera, das Konzert zu streamen. Als Stargast dieses Jahr dabei war Klaus Graf, Altsaxophonist der SWR-BigBand, Gründungsmitglied des Bundesjugendjazzorchesters und langjähriges Mitglied von „Rhythm Combination and Brass“ von Peter Herbolzheimer.

Zwölf Stücke aus den vergangenen Jahrzehnten hatte die Blue note BIG BAND ausgewählt, darunter „The Groove Merchant“, „See the World“, „Heartland“, Moondance“ und „Come Fly With Me“.

Klaus Graf bedankte sich, dass er „vor dieser großartigen Band stehen darf“. Er bezeichnete es als absolutes Privileg, hier im Kulturzentrum Herrenhof in Mußbach zu spielen. Beim Stück „Walkin‘ Tiptoe‘ war er am Altsaxophon (im Stream bei 01:27:08) zu hören.

Konzert im Fernsehen und Internet

Das Konzert wurde beim Offenen Kanal Weinstraße im Fernsehen und Internet ausgestrahlt. Weiter ist es im Facebook- und Youtubekanal (siehe unten) der Blue note BIG BAND zu sehen.