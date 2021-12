Vorfahrt missachtet – Unfall mit 5 verletzten Personen (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Fünf leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von ca. 25.000 EUR sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag 30.12.2021 um 14:15 Uhr auf der K6/BAB 65, Anschlussstelle Edenkoben ereignet hat. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer, aus dem Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler, befuhr mit seinem Pkw die BAB 65 AS Edenkoben und wollte nach links auf die K6 in Rtg. Edenkoben abbiegen.

Hierbei missachtete er die durch STOP-Schilder geregelte Vorfahrt einer 50-jährigen Pkw-Fahrerin, aus dem Raum Südl. Weinstraße, welche auf der K6 in Rtg. Venningen unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurden alle Insassen der beiden Fahrzeuge, darunter 2 Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren, leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden im Anschluss durch das DRK in umliegende Krankenhäuser zwecks weiterer Untersuchungen verbracht.

An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und mussten daher abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K6 über einen Zeitraum von 1,5 Stunden halbseitig gesperrt, wodurch sich Rückstau bildete. Neben der Polizei waren auch die FFW Edenkoben und Maikammer sowie das DRK mit starken Kräften im Einsatz.

PKW-Brand

Bad Bergzabern (ots) – Am Mittwoch 29.12.2021 gegen 04:30 Uhr kam es zu einem Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz der Bad Bergzaberner Klinik. Das Fahrzeug eines Klinikmitarbeiters brannte nahezu völlig aus. Die Feuerwehr war mit 15 Kräften im Einsatz. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Das Fahrzeug wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Die Brandursache steht bislang noch nicht fest. Ein Gutachter wird hinzugezogen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter 06341-287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.