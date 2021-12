Ludwigshafen: Die Polizei-News Widerstand

Gegen Polizeibeamte

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag 30.12.2021 gegen Mitternacht, wurde die Polizei alarmiert, da in der Mundenheimer Straße eine Frau geschlagen worden sei. Der 48-jährige Angreifer verhielt sich direkt aggressiv gegenüber den Polizeikräften und schlug einem Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht. Der 48-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Auch hiergegen wehrte sich der Mann, so dass die Polizeikräfte unmittelbaren Zwang anwenden mussten.

Da der 48-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen schien, wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Durch den Angriff wurde ein 27-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Auch die angegriffene Frau wurde leicht verletzt.

Der 48-jährige muss sich nun wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Geschenke aus Auto gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 28.12.2021 ab 18:00 Uhr bis zum 29.12.2021 um 12:15 Uhr, stahlen Unbekannte aus einem geparkten BMW in der Lenbachstraße Geschenke und Bargeld im Wert von ca. 150 Euro. Aufbruchspuren konnten an dem Auto nicht festgestellt werden.

Wie der/die unbekannten Täter in das Auto gelangen konnten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Kleingartenanlagen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum vom 11.12.2021 bis 29.12.2021 in zwei Parzellen einer Kleingartenanlage im Bereich der Brunckstraße ein. Dort wurden insgesamt sieben Wasserhähne demontiert und anschließend entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf 120 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Kennzeichen gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag (28.12.2021) auf Mittwoch (29.12.202) die hinteren Kennzeichen an zwei geparkten Fahrzeugen. Die beiden PKW waren in der Achtmorgenstraße und im Bereich an der Froschlache abgestellt.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Geschwindigkeitskontrollen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Präsidialbereich (ots) Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

04.01.2022 im Bereich Speyer, 10.01.2022 im Bereich Schifferstadt, 12.01.2022 im Bereich Ludwigshafen, 24.01.2022 im Bereich Frankenthal

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

07.01.2022 im Bereich Wörth, 11.01.2022 im Bereich Landau, 18.01.2022 im Bereich Hochstadt, 28.01.2022 im Bereich Edenkoben.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.