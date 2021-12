Berauscht“ von der Fahrbahn abgekommen

B9 bei Rülzheim (ots) – Dienstagabend 28.12.2021 befuhr ein 18-Jähriger aus dem Landkreis die B9 in Richtung Germersheim und verließ diese an der Anschlussstelle Rülzheim Süd. Hierbei kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und sein Fahrzeug im Grünstreifen zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme begründete sein Verhalten den Verdacht einer rauschmittelbeeinflussten Fahrt. Da ein Urintest positiv auf THC reagierte wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Rollerfahrerin gestürzt

Germersheim (ots) – Am Donnerstagmorgen 30.12.2021 befuhr eine 16-jährige Rollerfahrerin gegen 04 Uhr die Kreisstraße 31 zwischen Germersheim und Lingenfeld. Aufgrund einer plötzlich aufgetretenen medizinischen Ursache kam sie alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die junge Rollerfahrerin in ein Krankenhaus gebracht.

Laserkontrolle kurz vor Jahresende

Germersheim (ots) – Donnerstagmorgen 30.12.2021 führte die Polizei Germersheim 2 Kontrollen der Geschwindigkeit durch. In dem Zeitraum von 08:20-09:40 Uhr waren in der Josef-Probst-Straße insgesamt 15 Autofahrer zu schnell. Den Spitzenreiter erwarten mit 74 km/h ein Bußgeld von 115 Euro und ein Punkt.

Bei einer Kontrolle in der Straße Am Unkenfunk hielten sich zwischen 11-12 Uhr dann nochmal 11 Autofahrer nicht an die erlaubten 30 km/h.