Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Lambsheim (ots) – Am Mittwoch 29.12.2021 gegen 22:00 Uhr, wurde eine Rauchentwicklung aus einem Küchenfenster in der Fußgönheimer Straße gemeldet.

Bei Eintreffen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei konnte eruiert werden, dass die Verantwortliche ihr Essen auf dem Herd vergaß und dieses die Rauchentwicklung auslöste. Zu einer Brandentwicklung kam es nicht. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Schifferstadt (ots) – Am Dienstag 28.12.2021 gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 50-jährige PKW-Fahrerin die Straße Am Sportzentrum in Richtung Neustückweg. Ein 33-jähriger LKW-Fahrer wollte mit seinem LKW von einem Anwesen auf den gegenüberliegenden Parkplatz fahren. Beim Überqueren der Fahrbahn stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand. Der PKW der 50-Jährigen war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass ein Reifen des LKWs abgefahren war. Gegen den 33-jährigen LKW-Fahrer, sowie den Halter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.