13-Jähriger mit Drogen und nicht versichertem E-Scooter erwischt

Speyer (ots) – Mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs war am Dienstag 28.12.2021 um 17:15 Uhr ein 13-Jähriger in der Geisselstraße. Als der Junge eine vorbeifahrende Polizeistreife entdeckte, fuhr er auf einen Fußweg, um dort eine geringe Menge an Marihuana zu entsorgen.

In einer folgenden Verkehrskontrolle konnten die Drogen jedoch sichergestellt werden. Der Junge wurde seiner Mutter übergeben.

Radfahrer unter Drogeneinfluss

Speyer (ots) – Unter dem Einfluss von Amfetamin stand am Mittwoch gegen 07:00 Uhr ein 29-jähriger Radfahrer. Der Mann, der durch eine unsicherere und schwankende Fahrweise auffiel, wurde im Bereich der Tullastraße von einer Polizeistreife kontrolliert.

Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer drogentypische Auffälligkeiten aufwies und eine geringe Menge an Amfetamin bei sich hatte. Die Beamten stellten die Drogen sicher und veranlassten eine Blutprobenentnahme. Der Mann aus Speyer muss sich neben Trunkenheit im Verkehr auch hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Einbruchsversuche in Geschäftsräume

Speyer (ots) – Zu zwei Einbruchsversuchen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Räumlichkeiten einer Fußbodentechnikfirma in der Tullastraße sowie eines Raumausstattungsstudios in der Landauer Straße. In beiden Fälle wurde nichts entwendet.

Zeugen, die im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tullastraße und der Landauer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden