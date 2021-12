Landau: Die Polizei-News

Unfall auf der B 38

Landau (ots) – Leicht verletzt wurde ein 19-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen 29.12.2021 gegen 06.15 Uhr auf der B38. Der 19-Jährige hatte die B38 von der A 65 kommend in Fahrtrichtung Landau befahren, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Zunächst geriet er hierdurch auf die Gegenspur, bevor er schließlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr der 19-Jährige noch ca. 30-40 Meter durch dichtes Gestrüpp die Böschung hinunter, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam.

Die B38 musste zur Bergung des Fahrzeugs in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr voll gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder hierdurch gefährdet wurden, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

SUV Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Landau (ots) – Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Mittwochvormittag 22.12.2021 um 11:15Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Marie-Curie-Straße in Landau. Der 31-jährige Radfahrer war von der Johannes-Kopp-Straße nach rechts in die Marie-Curie-Straße abgebogen, als ein schwarzer SUV ebenfalls von der Johannes-Kopp-Straße kommend den Radler angehupt und überholt habe.

Der Radfahrer habe sich hierdurch erschrocken, sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und hier gegen ein neben der Fahrbahn stehendes Dekorations-Kunststoffstier gestoßen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.