Auf Lauterstraße gegen Baum geprallt (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Ein 19-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag 30.12.2021 auf der Lauterstraße einen Unfall gebaut. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er gegen 00:40 Uhr von der nassen Fahrbahn ab, touchiert den Bordstein und kollidiert frontal mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall in die Fahrbahnmitte zurückgeschleudert.

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Auto befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein so großer Schaden, dass es abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war ein Teil der Lauterstraße gesperrt. |elz

Nach Brand in Bankfiliale in psychiatrische Klinik eingewiesen

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Brand in der Nacht zum Montag 27.12.2021 hat die Polizei einen 33-Jährigen festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, in dem Vorraum der Bankfiliale vorsätzlich Feuer gelegt zu haben. An dem Mehrfamilienhaus, in dem sich auch 4 Wohnungen befinden, entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Aufgrund der Aufzeichnung einer Überwachungskamera erkannte eine Beamtin den Mann im Stadtgebiet.

Der 33-Jährige wurde daraufhin am Mittwochnachmittag 29.12.2021 kontrolliert und zur Durchführung weiterer Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Der Mann wurde heute dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen des dringenden Verdachts der schweren Brandstiftung an.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist davon auszugehen, dass der Beschuldigte, der keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht hat, wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig anzusehen ist und von ihm auf Grund der Erkrankung die Gefahr weiterer, ähnlicher Straftaten ausgeht. Der Verdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. |stakl/elz

Einbruch in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Mittwoch 29.12.2021 sind in der Fruchthallstraße Unbekannte in eine Gaststätte eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf, um so zunächst in den Hinterhof zu gelangen. Über eine nicht verschlossene Tür gelangten die Täter in die Küche und den Schankraum. Die Einbrecher stahlen einen 4-stelligen Euro-Betrag.

Jetzt ermittelt die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Durch unsicheres Fahren gefährliche Verkehrssituationen provoziert

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei beschlagnahmte am Mittwochabend 29.12.2021 den Führerschein eines Autofahrers, weil er durch seine unsichere Fahrweise auffiel und es zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen kam. In Erlenbach in der Straße “Im Wisental” fuhr der 84-Jährige in den Gegenverkehr. Ein Verkehrsteilnehmer musste ausweichen und informierte die Polizei.

Dabei verfolgte er den 84-Jährigen, der immer wieder in den Gegenverkehr fuhr. In der Konrad-Adenauer-Straße in Otterbach stoppte eine Streife den Fahrer. An seinem Wagen stellten die Beamten einen “frischen” Unfallschaden fest. Dieser soll entstanden sein, so der Fahrer, als er von Otterberg Richtung Erlenbach gefahren sei. Dort sei er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

Weil der Zustand des 84-Jährigen Anlass zur Sorge gab, wurde vorsorglich sein Sohn hinzugerufen. Er holte seinen Vater ab. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Den 84-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fahrerflucht und der Straßenverkehrsgefährdung.

Die Beamten suchen Zeugen, denen der Mann durch seine Fahrweise aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |elz