Hundeführer geht Autofahrerin aggressiv an – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Ein unbekannter Mann ging am Mittwochabend 29.12.2021 in Wiesloch eine 22-jährige Autofahrerin in aggressiver Weise an. Die junge Frau war kurz vor 21 Uhr mit ihrem Auto in der Bahnhofstraße unterwegs. Um sich um ihr weinendes Kleinkind im Fahrzeug zu kümmern, hielt sie kurz am Fahrbahnrand an. Ein fremder Mann, der gerade das Fahrzeug passierte, geriet hierdurch stark in Rage und beschwerte sich lauthals darüber, dass er nun keinen Platz mehr auf dem Gehweg habe und die Frau sofort weiterfahren solle.

Nachdem die 22-Jährige ihr Tun erklärt hatte, zeigte sich der Mann noch aufgebrachter und schlug mit der Hand auf das Autodach. Hierdurch wurde jetzt auch die ebenfalls im Auto befindliche 7-jährige Tochter verängstigt und begann zu weinen.

Als die Autofahrerin es indessen selbst mit der Angst zu tun bekommen hatte und aus dem Fahrzeug aussteigen wollte, drückte der Mann gegen die Fahrzeugtür und klemmte die 22-Jährige für rund 30 Sekunden zwischen Tür und Fahrzeug ein. Erst als Zeugen auf die Situation aufmerksam geworden waren und zu der um Hilfe rufenden Frau eilten, ließ der Mann von der Autofahrerin ab und entfernte sich.

Täterbeschreibung:

Ca. 60 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß. Er trug eine Mütze und hatte eine auffallend große Nase. Er führte einen kleinen Hund bei sich.

Gegen den unbekannten Mann wird jetzt wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt. Weitere Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Hirschberg(ots) – Erheblicher Sachschaden entstand am Mittwochabend 29.12.2021 bei einem Verkehrsunfall in Hirschberg. Eine 61-jährige Frau streifte kurz vor 20 Uhr mit ihrem Mercedes einen in der Straße “Obere Bergstraße” abgestellten BMW. Anschließend entfernte sie sich, ohne eine angemessene Zeit zu warten, von der Unfallstelle.

Sie hinterließ jedoch an der Windschutzscheibe eine Notiz mit ihren Daten. Der Halter des beschädigten BMW kehrte kurz vor 3 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück und informierte anschließend die Polizei. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Gegen die 61-jährige Unfallverursacherin wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person – Zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Schwetzingen (ots) – Am Donnerstagvormittag kam es an der Einmündung von der Friedrichsfelder Landstraße (L 597) zur B 535 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleinlaster (Sprinter) und einem Ford, wobei der Fahrer des Ford mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in eine Klinik transportiert wurde.

Der 21-jährige Fahrer des Sprinters, der Estrich geladen hatte, bog gegen 8 Uhr von der Friedrichsfelder Landstraße nach links ab, um auf die B 535 in Richtung Mannheim aufzufahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden Ford und stieß mit ihm zusammen.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr Schwetzingen war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Unfallstelle war gegen 11 Uhr wieder frei befahrbar.

Sanierung der Räumlichkeiten des Polizeipostens Walldorf – Erreichbarkeit des Polizeipostens während der Umbauzeit

Walldorf (ots) – Die Räumlichkeiten des Polizeipostens Walldorf im Rathaus in der Nußlocher Straße werden im Frühjahr 2022 komplett saniert und an die sicherheitstechnischen Anforderungen angepasst. Zudem werden ein barrierefreier Zugang sowie Garagenstellplätze für die Dienstfahrzeuge geschaffen.

Während der 6-monatigen Bauphase wird der Polizeiposten ab dem 10.01.2022 in Bürocontainern auf dem Areal der Verkehrspolizei Walldorf in der Josef-Reiert-Straße 1a untergebracht.

Die Mitarbeiter des Polizeipostens stehen während dieser Zeit für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Walldorf wie gewohnt als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die telefonische Erreichbarkeit ist unter der bekannten Rufnummer (06227/841999-0) gewährleistet.