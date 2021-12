Raubüberfall auf Schreibwarenladen/Postbankfilliale

Lorsch (ots) – Am frühen Donnerstagabend 30.12.21 wurde ein Schreibwarenladen mit angegliederter Postbankfilliale in der Bahnhofstraße durch einen bisher unbekannten männlichen Täter überfallen. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat der Unbekannte gegen 18.10 Uhr das Geschäft und bedrohte die zu diesem Zeitpunkt alleine anwesende 62-jährige Angestellte mit einer in einem blauen Rucksack mitgeführten Schusswaffe und einer auf dem Tresen des Geschäftes liegenden Schere.

Weiterhin versprühte der Ganove Reizgas und schlug der Dame in das Gesicht. Im Anschluss entnahm der Räuber Bargeld in bisher unbekannter Höhe aus der Tageskasse und einem Tresor. Die 62-jährige Angestellte wurde nach Erstversorgung am Tatort durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Bei dem Täter soll es sich um eine ca. 170 cm große männliche Person gehandelt haben, welche deutsch mit türkischem Akzent gesprochen haben soll. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Hose und dunkelblauer Jacke.

Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Einbrecher in Bonsweiher

Mörlenbach (ots) – Einen möglichen Tatzusammenhang mit einem Einbruchsfall vom Mittwoch 29.12.21, sieht die Kriminalpolizei bei zwei weiteren Fällen in Bonsweiher. Abermals suchten sich die Täter zwei Häuser aus, die am Feldrand stehen. Die Einbruchstaten in der Laudenbacher Straße wurden am Donnerstag (30.12.) entdeckt und können einen Tag zurückliegen. Auch hier stiegen die Täter durch aufgebrochene Fenster ein.

Ob etwas gestohlen wurde, wird noch erhoben. Alle Hinweise zu den Fällen werden unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim entgegengenommen. Unsere Bezugsmeldung: presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5110768

Schmuck, Bankkarten und ein öbeltresor erbeutet

Mörlenbach (ots) – Schmuck, Bankkarten und einen Möbeltresor erbeuteten Einbrecher am Mittwoch (29.12.) aus einem Einfamilienhaus im Ortsteil Bonsweiher. Über ein aufgebrochenes Fenster kletterte die Täter zwischen 17.30-22.30 Uhr in der Straße “Am Lindenbuckel” ins Innere des Hauses. Auf der Suche nach Wertsachen wurden unter anderem Schränke umgeworfen und die Inhalte durchsucht.

Der im Schrank fest verankerte Möbeltresor wurde gewaltsam raus gerissen und mitgenommen. Der Gesamtschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro hoch sein. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim entgegen. Telefon: 06252/706-0.

Darmstadt

Haustür hält Einbruchsversuch stand – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Die Haustür eines Wohnhauses “In den Rödern” hielt dem Einbruchsversuch von Kriminellen stand. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten am Dienstag 28.12.21 im Tatzeitraum zwischen 17 und 22 Uhr ins Innere des Hauses zu gelangen.

Ihr Versuch die Tür aufzuhebeln scheiterte, woraufhin sie unerkannt flüchteten. Wie hoch der dabei entstandene Schaden ist, muss noch geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

Drei Verletzte nach schwerem Unfall – BMW überschlagen – Zeugen gesucht

BAB 5/Gem.Pfungstadt (ots) – Am späten Mittwochabend 29.12.2021 kam es gegen 22:00 Uhr auf der BAB 5 in Höhe der Autobahnanschlussstelle Seeheim in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem schweren Unfall. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW 5´er Reihe und einem BMW X 1. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Hauptfahrbahn in die Anschlussstelle geschleudert.

Der BMW X 1 überschlug sich dabei und kam auf dem Dach zum Erliegen. Der 18-jährige Fahrer des BMW X 1 aus Oberhausen, der 22-jährige Fahrer des BMW 5´er aus Mannheim sowie dessen 21-jährige Beifahrer aus dem Kreis Heidelberg wurden verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Es wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der den genauen Unfallhergang klären soll. Beim Fahrer bestand zudem der Verdacht auf vorangegangenen Drogenkonsum. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ausfahrt Seeheim musste mit begleitender Rundfunkwarnmeldung während der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollgesperrt, die Hauptfahrbahn lediglich kurzzeitig (10 min) vollgesperrt werden.

Die Autobahnmeisterei Darmstadt musste die Anschlussstelle noch bis ca. 02 Uhr für Reinigungsarbeiten sperren. Mehrere Rettungswägen, Notarzt und die Feuerwehr waren ebenfalls eingesetzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 50.000 EUR geschätzt. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 06151/8756-0 melden.

Weiterhin versuchten während der kurzzeitigen Vollsperrung 3 unbeteiligte Fahrzeuge über den Seitenstreifen an der Vollsperrung bzw. der Unfallstelle vorbeizufahren. Sie wurden veranzeigt und erwarten nun ein Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg.

Lagerraum im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots) – Offenbar machten sich bislang Unbekannte an der Tür eines Lagerraums in der Rudolf-Diesel-Straße zu schaffen. Der Einbruchsversuch wurde der Polizei am Mittwoch (29.12.) gemeldet und kann bereits einige Wochen zurückliegen. Ersten Ermittlungen zufolge scheiterten die Kriminellen an der Tür, woraufhin sie das Weite suchten.

Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 beim 3.Polizeirevier in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

Wohnhäuser im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Roßdorf/Eppertshausen (ots) – Nachdem zwei Wohnhäuser, “An der Fuchsenhütte” in Roßdorf und in der “Waldstraße” in Eppertshausen, im Tatzeitraum zwischen Dienstag 28.12.21 und Mittwoch 29.12.21 in das Visier Krimineller geraten sind, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminellen gelangten unter Einwirkung von Gewalt über die Terrasse ins Innere der Häuser.

Dort durchwühlten sie mehrere Schränke auf der Suche nach potentieller Beute. In Roßdorf entwendeten sie unter anderem ein Tablet der Marke “Apple” und in Eppertshausen Schmuck. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Ob die beiden Fälle im Zusammenhang zueinander stehen, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen