Friedberg: Die Polizei-News

Streit um Hunde eskaliert

Bad Vilbel (ots) – Zwischen 2 Hundehalterinnen entspann sich am Mittwoch 29.12.21 ein Streit. In Höhe einer Baustelle in der Wiesenstraße trafen die beiden Frauchen gegen 21.50 Uhr aufeinander. Bei einem verbalen Gefecht blieb es jedoch nicht. Nachdem beide zwischenzeitlich in der Hasengasse ankamen, trat eine Frau der anderen gegen das Schienbein und ging dann davon.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und sucht nun die Frau, die mit dem grauen, gut kniehohen Hund Gassi ging. Sie wird beschrieben als 30 bis 40-Jährig mit rotblonden langen Haaren. Beim Vorfall sei sie mit einem grünen Parka mit fellbesetzter Kapuze bekleidet gewesen. Hinweise auf die Frau nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Bäumchen gestohlen

Friedberg: Bäume verschwanden zwischen Montag (20.12.) gegen 15.30 und 11 Uhr am Heiligen Abend von einem Baumgrundstück zwischen Friedberg und Ockstadt. Ein Landwirt pflanzte die vier jungen Zwetschgenbäume mit vielen weiteren in diesem Jahr. Nun wurden vier davon offenbar gestohlen, samt Wurzelballen und der Schutzvorrichtung gegen Wildbiss. Ihr Wert beläuft sich auf insgesamt etwa 80 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen.

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise auf Personen geben, die sich dort im Feld an jungen Bäumen zu schaffen machten? Wem sind verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen? Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Im Graben gelandet

Büdingen: Glimpflich ging für einen 18-Jährigen am Mittwoch (29.12.) ein Unfall auf der Landstraße zwischen Rinderbügen und Wolfenborn aus. Der junge Mann kam auf der Strecke mit seinem Hyundai in einer leichten Rechtskurve auf den Seitenstreifen und landete im Straßengraben. Dabei überfuhr er auch einen Leitpfosten. Der 18-Jährige aus einem Büdinger Ortsteil kam mit dem Schrecken davon. An seinem i30 entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Urlaub endet mit einem Schrecken

Bad Vilbel: Für Bewohner eines Hauses in der Friedensstraße endete der Winterurlaub mit einem Schrecken. Bei ihrer Rückkehr am Mittwoch (29.12.) in den Abendstunden mussten sie feststellen, dass während sie sich erholten Einbrecher im Haus waren. Zwischen Dienstagnachmittag (21.12.) und ihrer Rückkehr brachen die Diebe ein Fenster auf der Rückseite des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude hinein.

Die Täter durchwühlten Schränke und Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch überprüft werden. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht Zeugen die Hinweise auf Tat und Täter geben können.

Einbrecher im Mehrparteienhaus

Bad Vilbel: In Wohnungen in der Siemensstraße stiegen Einbrecher zwischen Donnerstag (16.12.) und Montag (27.12.) ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten in beiden Fällen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Unklar ist, wie der oder die Täter in die Wohnungen der Mehrfamilienhäuser gelangten. Die Ermittler der Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 suchen Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im genannten Zeitraum geben können.

Mehrere Fälle von betrügerischem Einkauf im Online-Handel

Wetteraukreis (ots) – Überrascht zeigte sich ein 83-Jähriger aus Steinfurth, als er am Dienstag 28.12.2021 Post vom Online-Shop eines Discounters erhielt. Der Mann wurde aufgefordert nun endlich die Rechnung in Höhe von ca. 131 Euro zu begleichen. Die über das Internet bestellte Ware sei letztlich schon ausgeliefert worden. Der Senior hatte jedoch weder im Online-Shop bestellt, noch Ware erhalten.

Ähnlich erging es einer 75-Jährigen aus Bad Nauheim, die eine schriftliche Forderung über etwa 124 Euro erhielt. Sie hätte dafür ein Fußballspiel für eine Spielkonsole erhalten, das an eine Packstation ausgeliefert worden sei. Offenbar bestellte ein Betrüger Ware im Online-Shop und hinterlegte im Bestellverfahren die falschen Namen.

So gingen die Geldforderungen an Personen, die vom eigentlichen Bestellvorgang keine Kenntnis hatten und diesen auch nicht in Auftrag gaben. Die Polizei in Friedberg ermittelt aktuell in mehr als 10 Fällen mit diesem Modus Operandi unter anderem wegen Betrug. In allen Fällen bestellten der oder die Betrüger beim gleichen Online-Discounter Ware im Wert von jeweils etwa 124 bzw. 131 Euro.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Dunkelziffer vergleichbarer Taten weitaus höher ist. Bürgerinnen und Bürger sollten daher Zahlungsaufforderungen genau überprüfen und unberechtigte Mahnschreiben in keinem Fall begleichen.

Sollten Sie von einem Betrug ausgehen informieren Sie die Polizei und erstatten Anzeige. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

