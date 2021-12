Greifenstein-Holzhausen: Spiegel abgeschlagen

Den rechten Außenspiegel eines grauen Avensis brachen Unbekannte am Dienstagabend (28.12.2021) ab. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 300 Euro. Der Toyota parkte zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr in der Straße “Grüner Weg”. Hinweise zu den Vandalen erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Kölschhausen – Einbrecher scheitern an Tür

Mit einem Hebelwerkzeug machten sich Unbekannte zwischen Mittwoch (29.12.2021), 05:28 Uhr und heute Morgen (30.12.2021), 05:28 Uhr an einer Nebeneingangstür der Tankstelle in der Kölschhäuser Straße zu schaffen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Die Diebe flüchteten ohne Beute. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen- in Raststätte eingebrochen

Gestern Abend (29.12.2021) brachen unbekannte Diebe in das Gebäude der Tank- und Rastanlage Katzenfurt an der Autobahn 45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg ein. Zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang durch eine Tür an der Gebäuderückseite. Im Inneren der Rastanlage warfen die Diebe einen Geldspielautomaten um, brachen diesen auf und entfernten die Geldkassetten aus dem Automaten.

Neben dem Bargeld aus den Kassetten ließen die dreisten Diebe einen Großteil der Tabakwaren aus dem Verkaufsraum mitgehen. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tank- und Rastanlage Katzenfurt aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010.

Wetzlar- Kennzeichen WZ-WZ 100 gestohlen

Beide Kennzeichen eines Citroen C1 stahlen Unbekannte am Mittwoch (29.12.2021). Der weiße C1 parkte am Gehweg in der Straße “Unterm Kalsmunt”. Die Diebe zogen beide Kennzeichen aus der Halterung. Der Schaden wird mit 50 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zum Verbleib der zwei Kennzeichen “WZ-WZ 100” geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 10:30 Uhr und 16:10 Uhr beobachtet? Zeugen werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Diebe haben es auf E-Bike abgesehen

Zwischen Sonntag (26.12.2021), 12:00 Uhr und gestern Vormittag (29.12.2021), 10:00 Uhr öffneten dreiste Diebe das Garagentor eines Wohnhauses in der Bergstraße. Aus der Garage stahlen die Unbekannten ein graues Pedelec des Herstellers Ghost, sowie einen Kofferaufsatz für einen Gepäckträger. Das E-Bike vom Typ Andasol X5 hat einen Wert von 1.850 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms – 23.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Gestern Abend (29.12.2021), um 18:25 Uhr, fuhr eine 33-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Landesstraße 3283 von Mittelbiel kommend in Richtung Burgsolms. An der Einmündung zur Kreisstraße 828 ordnete sich die 33-jährige mit ihrem silbernen C 180 auf der Linksabbiegespur ein, um in Richtung Albshausen abzubiegen.

Aus Richtung Burgsolms kam ihr ein 51-Jähriger mit seinem silbernen Mercedes Viano entgegen, der in Richtung Mittelbiel unterwegs war. Die C180-Fahrerin übersah offenbar den vorfahrtsberechtigen 51-Jährigen. Im Einmündungsbereich krachten beide Autos zusammen und wurden erheblich beschädigt.

Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 23.000 Euro. Rettungskräfte brachten sowohl die 33-Jährige als auch den 51-Jährigen leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser.

