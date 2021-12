Frankfurt: Straßenraub am Opernplatz

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Ein unbekannter Mann forderte am Mittwochnachmittag 29.12.2021 in der Innenstadt die Barschaft eines 23-Jährigen ein, welcher zuvor eine Toilette in einer U-Bahnstation aufgesucht hatte. Etwa gegen 16.00 Uhr befand sich ein junger Mann in der B-Ebene der U-Bahnstation am Opernplatz und suchte die dortige Toilettenanlage auf.

Beim verlassen der Toilette stellte sich ihm ein unbekannter Mann entgegen und forderte Bargeld. Eingeschüchtert durch dessen aggressives Auftreten händigte der 23-Jährige sein Bargeld, rund 90 Euro, aus. Mit der Beute machte sich der Unbekannte schließlich aus dem Staub.

Täterbeschreibung:

Männlich, 26-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, schlanke Statur, kurze, schwarze Haare, 3-Tage-Bart, orientalisches Aussehen, 3 kleine punktförmige Narben unter dem linken Auge. Er trug eine weiße Daunenjacke mit roten Applikationen an den Ärmeln und dunkle, blaugraue Jeans mit Muster.

Zeugen, welche Angaben zu dem Täter bzw. dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Eierwerfer verursachen Unfall

Frankfurt-Nordend/Ost (ots)-(dr) – Mittwochabend 29.12.2021 kam es in der Comeniusstraße zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem 2 jugendliche Eierwerfer einen Busfahrer zu einem harten Bremsmanöver gezwungen haben. Zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt. Gegen 18:15 Uhr befuhr der 47-jähriger Busfahrer mit einem Linienbus die Comeniusstraße in Richtung Dortelweiler Straße.

In Höhe der Hausnummer 91 warfen 2 Jugendliche plötzlich rohe Eier gegen die Windschutzscheibe des vorbeifahrenden Busses. Der 47-Jährige leitete daraufhin eine Gefahrenbremsung ein und konnte den Bus unbeschadet zum Stehen bringen.

Zwei Fahrgäste, eine 40-jährige Frau und ein 10-jähriges Kind, stießen jedoch in dem Bus gegen eine Metallstange. Die 2 leicht verletzten Fahrgäste kamen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Eierwerfer entkamen unerkannt.

Täterbeschreibung:

Männlich, jugendliches Alter, südeuropäische Erscheinung, schwarze kurze Haare. Bekleidung: schwarze Jogginghose, Jeans.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-755 10600 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mann versucht erfolglos Polizeikontrolle zu entkommen – Festnahme

Frankfurt-Niederrad (ots)-(em) -In der vergangenen Nacht 29.12.-30.12.2021 versuchte ein 28-jähriger Autofahrer einer Polizeikontrolle zu entfliehen, ohne Erfolg. Die Frankfurter Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Gegen 01.30 Uhr fiel einer Polizeistreife im Bereich der Gablonzer Straße, Ecke Ziegelhüttenweg ein Audi A3 mit einem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen auf.

Daher entschlossen sich die Polizisten den Fahrer zwecks einer Kontrolle anzuhalten. Dieser kam der Aufforderung jedoch nicht nach und gab stattdessen Gas. Zeitweise fuhr der Audi-Fahrer mit über 100 km/h unter anderem durch die Straßen Ziegelhüttenweg, Letzter Hasenpfad und Mörfelder Landstraße. In der Straße Am Poloplatz prallte der Mann mit dem Fahrzeug gegen einen Baum.

Er stieg aus dem Audi aus und ergriff unmittelbar die Flucht. Mit der Unterstützung eines Hubschraubers gelang es der Polizei kurz darauf den 28-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen, welcher aufgrund des Unfalls leichte Verletzungen erlitten hatte. In dem Audi fanden die Beamten ein Lenkrad mitsamt Airbag eines BMW sowie diverses Werkzeug auf. Sie stellten die Gegenstände sicher, so auch den nicht mehr fahrbereiten Audi A3. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Bargeld und Schmuck geraubt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) – (ro) Gestern Abend (29. Dezember 2021) raubten drei Unbekannte Bargeld und Schmuck eines 25-jährigen Mannes im Stadtteil Fechenheim. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Der 25-Jährige befand sich gegen 19:30 Uhr im Bereich der Wächtersbacher Straße in Höhe der Borsigallee. Drei unbekannte Männer sprachen ihn dort zunächst an, um ihn kurz darauf körperlich mit Schlägen, Tritten und Pfeffersprayeinsatz anzugreifen. Auch am Boden liegend sollen die Täter auf den 25-Jährigen eingewirkt und Bargeld sowie eine Halskette im Gesamtwert von rund 3.500 Euro geraubt haben.

Anschließend flüchteten die drei Männer unerkannt.

Täterbeschreibungen:

Täter 1: männlich, etwa 25 Jahre alt, 185 cm bis 190 cm groß, sportliche Figur, dunkel bekleidet.

Täter 2: männlich, etwa 25 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, sportliche Figur, dunkel bekleidet, trug eine schwarze OP-Maske.

Täter 3: männlich, etwa 25 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, sportliche Figur.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht und/oder Angaben zur Tat bzw. den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 069/755-51499 erbeten.

19-Jähriger wird von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Frankfurt/Rödelheim/Westbahnhof (ots) – Mittwochabend 29.12.2021 gegen 20 Uhr ereignete sich auf der Bahnstrecke zwischen Rödelheim und Westbahnhof ein Personenunfall, bei dem ein 19-Jähriger von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt wurde. Der Lokführer sah den Heranwachsenden im Gleisbereich nicht, verspürte jedoch einen Schlag am Triebfahrzeug, weswegen er den Zug im Westbahnhof zum Halt brachte und die Notfallleitstelle informierte.

Im Rahmen der Nachschau fand ein Notfallmanager den schwer Verletzten daraufhin am Ort des Aufpralls auf. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den 19-Jährigen und verbrachten ihn in das Uniklinikum Frankfurt wo er notoperiert werden musste.

Warum der Heranwachsende sich im Gleisbereich aufgehalten hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand wird von einem Unfall ausgegangen. Aufgrund des Vorfalls kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im bahnbetrieblichen Ablauf.

Aus diesem Anlass weist die Bundespolizei auf die Gefahren hin, die beim betreten von Gleisanlagen bestehen und meist unterschätzt werden. Es gilt daher: Eigene Vorsicht, bester Unfallschutz.

Mehr Informationen finden Sie hier: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher -im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/01_Eigene-Vorsicht/Eigene-Vorsicht_node.html

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt-Stadtgebiet (ots)-(fue) – Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

03.Januar 2022: Mainzer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel

04.Januar 2022: Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim

05.Januar 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden Hugo-Eckener-Ring

06.Januar 2022: Bundesautobahn 661 Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

07.Januar 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

