Polizei Eschwege

Verkehrsunfall

Ein Unfall ereignete sich gestern Mittag, um 12:29 Uhr, auf dem Parkplatz eines Garten-Centers in der Wiesenstraße in Eschwege. Ein 75-Jähriger aus Mühlhausen befuhr mit seinem Pkw den Parkplatz und streifte beim Vorbeifahren einen geparkten VW Touran. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Da der 75-Jährige den Unfallhergang anders schilderte, wird um Zeugenhinweise unter 05651/9250 gebeten.

Sachbeschädigung an Tür

Angezeigt wurde eine Sachbeschädigung an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Sudetenstraße in Eschwege. In der Mittagszeit wurde gestern festgestellt, dass offensichtlich mittels eines Hebel- oder Brechwerkzeuges das Holz der Tür stark beschädigt wurde und auch teilweise herausbrach, wodurch Sachschaden entstand. Eine genaue Tatzeit steht nicht fest; Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Sachbeschädigung an Tür

Am 29.12.21 wurde zwischen 01:00 Uhr und 08:00 Uhr die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Herrenstraße in Sontra gewaltsam geöffnet. Unbekannte Täter hebelten die Tür auf, wodurch ein Sachschaden von ca. 50 EUR entstand. Aus dem dahinterliegenden Flurbereich wurde nichts entwendet. Hinwiese: 05653/97660.

Unfall beim Rangieren

Um 09:45 Uhr befuhr gestern Morgen ein 22-Jähriger aus Kassel mit einem Sprinter die Straße “Schmaler Weg” in Niederhone. Bei Rangieren stieß der Transporter gegen einen Betonpfosten einer Grundstückseinfahrt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 20:15 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 34-jäheriger Pkw-Fahrer aus Kassel die L 3249 von Reichenbach kommend in Richtung “Weißmühle”, als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn überquerte und es zum Zusammenstoß kam. Eines der Tiere überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Brand

Um 08:30 Uhr wurde gestern Morgen die Feuerwehr alarmiert, nachdem in der Kasseler Straße Rauch aus einem Gebäude drang. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein älteres leerstehendes ehemaliges Wohngebäude. Es stellte sich heraus, dass im OG des Hauses der Holzboden auf einen Durchmesser von ca. 40 cm gebrannt hatte und sich dann durch die darunterliegende Dämmwolle “fraß”, wodurch auch nur dieser Bereich beschädigt wurde.

Der Sachschaden ist gering. Die örtlichen Feuerwehren aus Großalmerode, Rommerode und Epterode waren mit 45 Einsatzkräfte vor Ort.

Während des Einsatzes wurde die Beamten der Polizeistation Hessisch Lichtenau durch einen Anwohner angesprochen, der mitteilte, dass es in der Nacht zu einem Brand seiner 2 Mülltonnen in einem Unterstand kam. Dabei wurde ebenfalls das Holz, welches dort lagerte, beschädigt. Der Inhalt der Mülltonnen brannte komplett aus. Der 63-jährige Geschädigte löschte das Feuer mit einem Gartenschlauch selbst.

Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Gebäudeschaden entstand durch den Brand der Mülltonnen nicht. Die Tatzeit für diesen Brand liegt zwischen 03:30 Uhr und 04:30 Uhr am 29.12.21. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird in beiden Fällen von Brandstiftung ausgegangen.

Des Weiteren wurden der Polizei in dieser Nacht randalierende Jugendliche in Großalmerode gemeldet, die Mülltonnen umwerfen würden. Dabei soll es sich um zwei männliche und eine weibliche Person handeln, die mit einer Musik-Box lautstark durch den Ort zogen. Inwieweit diesbezüglich ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau: 05602/93930.

Unfallflucht

Geringer Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht, die sich bereits am 27.12.21 auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Ottilienstraße in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Zwischen 11:15 Uhr und 12:15 Uhr wurde dort ein grauer Seat Ignis am hinteren linken Radkasten angefahren und beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich; Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Tel.: 05602/93040 entgegen.

