Brand von Altpapiercontainer – 2 Personen leicht verletzt

Limburg (ots)-(mh) – Am Mittwochabend 29.12.2021 kam es gegen 21.40 Uhr “In der Schwarzerde” in Limburg zum Brand eines Altpapiercontainers, welcher sich auf dem Außengelände eines Mehrfamilienhauses befand. 2 Hausbewohner wurden durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt, als sie versuchten, das Feuer mit Wassereimer und Feuerlöscher einzudämmen. Durch das Feuer wurden 2 weitere Müllcontainer sowie deren Holzunterstände beschädigt.

Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand dann erfolgreich gelöscht werden. Wie es zu dem Feuer kam ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzten.

Unfall mit leicht Verletztem

Limburg, Mittwoch 29.12.2021, 17:30 Uhr

(mh) Am Mittwochabend wurde bei einem Verkehrsunfall in der Mundipharmastraße in Limburg ein 37-jähriger Mann leicht verletzt. Dieser war mit seinem VW Passat aus Richtung Limburger Straße kommend auf der genannten Straße unterwegs.

Er bog der Vorfahrtstraße folgend nach links in Richtung Globusparkplatz ab, als ein anderes Fahrzeug aus Richtung der Straße “Auf der Heide” auf dem nicht vorfahrtsberechtigen Teil der Mundipharmastraße heranfuhr und mit ihm frontal kollidierte.

Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand an den beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 16.000 Euro.

Meldung zur Geschwindigkeitsüberwachung

Limburg/B49, Mittwoch 29.12.2021, 11:15-13:10 Uhr

(mh) Gestern Mittag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg auf der B49 an der Ahlbacher Spange in Fahrtrichtung Limburg eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche zu schnell unterwegs waren.

Zwischen 11:15 Uhr und 13:10 Uhr wurde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h (60 km/h für LKW) überwacht. Von 1568 gemessenen Fahrzeugen waren 36 zu schnell unterwegs. Zwölf Personen müssen mit einem Bußgeld rechnen, davon sieben LKW-Fahrer. 24 Fahrzeugführer erwartet ein Verwarngeld. Der schnellste PKW war mit gemessenen 137 km/h unterwegs, der schnellste LKW mit gemessenen 92 km/h.

Weitere Meldung zur Geschwindigkeitsüberwachung

Limburg/B417, Donnerstag 30.12.2021, 08:15-10:00 Uhr

(mh) Heute Morgen wurde durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg Weilburg auf der B417 auf Höhe einer Baumschule in Richtung Wiesbaden eine weitere Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei wurden im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 10:00 Uhr insgesamt 187 Fahrzeuge gemessen, von denen 26 bei erlaubten 80 km/h (60 km/h für LKW) zu schnell fuhren. Hieraus ergaben sich 21 Verwarn- und fünf Bußgeldverfahren für die Betroffenen. Schnellstes Fahrzeug war ein PKW mit gemessenen 113 km/h.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Limburg-Weilburg

(mh) Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag, 06.01.2021: Wolfenhausen, Bornbachstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

