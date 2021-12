Einsatz wegen häuslicher Gewalt – Polizisten finden Diebesgut aus Autoaufbrüchen

Kassel-Kirchditmold (ots) – Am Mittwochnachmittag 29.12.2021 wurde die Polizei um 17:15 Uhr von Anwohnern wegen einer häuslichen Gewalt in eine Wohnung im Kasseler Stadtteil Kirchditmold gerufen. Wie sich bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Süd-West herausstellte, war ein 33-jähriger Mann zu Besuch bei seiner Lebensgefährtin gewesen, wo es im Verlauf eines Streits zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war.

Beide erlitten hierbei keine ernsthaften Verletzungen. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme und Durchsuchung des Tatverdächtigen aus Großalmerode fanden die Polizisten in der Jackentasche des auffällig nervösen Mannes mehrere Ausweise, Bankkarten und Führerscheine, die auf verschiedene Personen ausgestellt waren. Auf die Herkunft der Dokumente und Karten befragt gab er wenig glaubhaft an, diese zufällig in einem Mülleimer gefunden zu haben.

Dieser Geschichte des festgenommenen 33-Jährigen schenkten die Polizisten keinen Glauben. Die anschließende Überprüfung der Papiere bestätigte schließlich den Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelte: Die Gegenstände stammen aus den vier Autoaufbrüchen, die sich in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in der Kölnischen Straße, in der Straße “Im Weidengarten” und in der Boyneburgstaße ereignet hatten.

Ein aufgefundener Führerschein eines 22-jährigen Mannes konnte einer weiteren Tat am 23.12.2021 im Tannenheckerweg in Kassel zugeordnet werden, bei der ein geparkter Audi aufgebrochen worden war. Ob noch andere Autoaufbrüche auf das Konto des 33-Jährigen gehen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen.

Dieb bedroht Reisenden im ICE

Fulda (ots) – Mit einer “Hals-Abschneide-Geste” bedrohte Mittwochmittag 29.12.2021 gegen 12 Uhr, ein 37-jähriger Tunesier einen Reisenden in einem ICE. Während der Fahrt von Göttingen in Richtung Fulda stahl der Asylbewerber die Kassierer-Geldbörse aus dem Bordbistro. Als ein 28-jähriger aus Augsburg den Dieb darauf ansprach, drohte dieser dem Augsburger mit einer “Hals-Abschneide-Geste”.

Anschließend flüchtete der Mann aus dem Bordbistro in Richtung der 2.Wagenklasse. In Fulda holten Bundespolizisten den Mann aus dem Zug. Der 37-Jährige ist bereits mehrfach wegen Diebstahls und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Anfang des Jahres verbüßte er wegen ähnlicher Delikte mehrfach kurzzeitige Haftstrafen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann erneut ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Diebstahls eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der 37-Jährige wieder frei.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

4.200 Euro Schaden nach Trunkenheitsfahrt

Flieden. Ein 19-jähriger Audi-Fahrer wurde bei einem Unfall in Flieden-Keutzelbuch in den frühen Morgenstunden des Donnerstags (30.12.), gegen 3.40 Uhr, leicht verletzt.

Der 19-Jährige befuhr die Straße “Keutzelbuch” von Leimenhof kommend in Richtung Rückers. In der Ortslage Keutzelbuch kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese in den Hof eines Anwesens und stieß dort frontal gegen das Mauerwerk einer Scheune. Hierbei verletzte sich der Audi-Fahrer leicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anzeichen von Alkoholkonsum beim Verunfallten fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Sowohl am Audi als auch an der Scheune entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.200 Euro

Zeugenhinweise nach Parkplatzrempler benötigt

Rotenburg. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Nürnberger Straße im Ortsteil Lispenhaus kam es am Mittwoch (29.12.), gegen 14.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Alheim parkte mit seinem schwarzen BMW M1 gerade aus einer Parklücke aus, als gleichzeitig eine 47-jährige Frau aus Rotenburg mit ihrem weißen Suzuki Swift auf dem Parkplatz daneben einparkte.

Die beiden Pkw kollidierten miteinander. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.200 Euro. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg/Fulda, 06623-9370 oder über die Online-Wache www.polizei.hessen.de.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld. Am Dienstag (28.12.), gegen 14.30 Uhr, parkte eine 58-jährige Frau aus Homberg ihren grauen Opel Meriva auf dem Parkplatz in der Grünberger Straße. Eine 53-jährige Frau aus dem Landkreis Coesfeld touchierte das Fahrzeug beim Ausparken.

An dem grünen Mercedes der 53-Jährigen entstand kein Sachschaden, jedoch am Opel in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizeistation Alsfeld bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gartenhütte vollständig abgebrannt

Fulda. In der Mackenrodtstraße brannte am Dienstag (28.12.), gegen 14.40 Uhr, eine Gartenhütte in einem Schrebergarten vollständig ab. Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Mackenrodtstraße gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Bargeld aus Praxis gestohlen

Künzell. Ein bislang unbekannter Täter betrat am Mittwoch (29.12.), zwischen 18 und 18.30 Uhr, eine Physiotherapiepraxis in der Philipp-Reis-Straße. Im Gebäudeinneren begab er sich unbemerkt in einen Büroraum und entwendete von dort drei Geldkassetten.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

