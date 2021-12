Limburgerhof (ots) – Am Donnerstagmorgen 30.12.2021 gegen 02:40 Uhr, kam es zwischen einem Paar in einer Wohnung im Hermann-Löns-Weg zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Während des Streits schlug der 21-Jährige seiner Partnerin mehrmals ins Gesicht, würgte sie kurzzeitig und kratzte diese am Arm. Zur Abwehr nahm die 27-Jährige ein Küchenmesser und verletzte ihren Freund am Oberkörper.

Beide Parteien waren alkoholisiert und lehnten eine medizinische Versorgung ab. Der 21-Jährige wurde der Wohnung verwiesen. Hintergrund des Streits war, dass ein 21-Jähriger ohne Fahrerlaubnis den PKW seiner 27-jährigen Freundin gefahren hatte.

Ein Ermittlungsverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Ferner wird gegen den 21-Jährigen aufgrund des Verdachts des Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.