22-jähriger Mann bei Auseinandersetzung durch Messerstich verletzt

Mannheim-Vogelstang (ots) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen 4 Männern im Stadtteil Vogelstang wurde am Dienstagabend 28.12.2021 ein 22-Jähriger durch einenMesserstich erheblich verletzt. Der junge Mann war gegen 19.15 Uhr in Begleitung eines 26-jährigen Mannes und einer 19-jährigen Frau zu Fuß im Eberswalder Wegunterwegs, als sie auf einen 21-jährigen Mann und dessen 51-jährigen Vater trafen.

Zwischen den Männern kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der schließlich in Handgreiflichkeiten ausartete. Der 22-Jährige erlitt dabei eine Stichverletzung im Bereich der Schulter, dessen Begleiter eine Schnittverletzung an der Nase und der Schläfe. Nach Aussagen von Zeugen soll der 50-Jährige im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer in der Hand gehalten haben.

Als weitere Zeugen hinzukamen, flüchteten die beiden Angreifer vom Tatort. Die Tatwaffe hatten sie dabei weggeworfen. Sie konnte unweit des Tatorts aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 21-jährige Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo seine Verletzungen operativ behandelt werden mussten. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der behandelnden Ärzte jedoch nicht.

Auch die beiden Angreifer hatten sich bei den Handgreiflichkeiten Verletzungen zugezogen und sich zu deren medizinischer Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus begeben. Sie konnten anschließend vorläufig festgenommen werden. Nach Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurden beide wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim hinsichtlich des Tathergangs sowie der jeweiligen Tatbeteiligungen und Tatbeiträge dauern derzeit noch an.

Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Dienstag 28.12.2021 gegen 17.30 Uhr, wurde im Stadtteil Neckarau eine Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bewegte sich eine 86-jährige Fußgängerin am Rande des Gleisbereichs der Rheingoldstraße. Hier stolperte die 86-Jährige und geriet mit den Beinen in den Gleisbereich, wo sie von einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 3 erfasst wurde.

Die Dame hatte jedoch Glück im Unglück und wurde nur leicht an den Beinen verletzt. Ihre Verletzungen wurden in einer Mannheimer Klinik behandelt. Durch das Geschehen erlitt die 20-jährige Fahrerin der Straßenbahn einen leichten Schock. Weitere Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Rheingoldstraße zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zigaretten-Automat durch Explosion aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 29.12.2021 brachen unbekannte Täter im Stadtteil Vogelstang einen Zigaretten-Automaten durch eine Explosion auf und entwendeten daraus das Bargeld und Zigaretten. Ein Zeuge nahm gegen 1.10 Uhr einen lauten Knall wahr. Beim Gassigehen mit seinem Hund bemerkte er wenig später im Potsdamer Weg einen stark beschädigten Zigaretten-Automaten und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten die Unbekannten auf bislang unbekannte Weise den Automaten zur Explosion gebracht. Hierdurch erlangen sie Zugriff auf das Automateninnere, wo sie das Bargeld und Zigaretten entnahmen und entwendeten. Die Höhe von Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Weitere Zeugen, die auf den Knall aufmerksam geworden waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Einbruch in Bäckereifiliale – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 28.12.2021 zwischen 20 und 4 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Der Unbekannte kletterte zunächst auf einen Tisch der Außenbestuhlung und versuchte so ein höher gelegenes Fenster einzudrücken.

Hierbei erreichte der Täter jedoch lediglich eine Beschädigung des Fensters. In der weiteren Folge brach der Unbekannte die Eingangstür auf und entwendete ein Tablet sowie Bargeld in zweistelliger Höhe. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht beziffert und wird im Laufe der Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls ermittelt. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu kontaktieren.