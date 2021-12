Mann nach Diebstahl von Christbaumkugeln festgenommen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Ein 52-jähriger Mann wurde am Dienstagabend 28.12.2021 vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor im Stadtteil Handschuhsheim mehrere Christbaumkugeln entwendet hatte. Der Mann entnahm gegen 21.45 Uhr von einem geschmückten Weihnachtsbaum, der auf dem Grundstück einer Senioren-Pflegeeinrichtung in der Zeppelinstraße aufgestellt war, mehrere Christbaumkugeln und ließ sie mitgehen.

Anschließend flüchtete er auf seinem Fahrrad mit Anhänger vom Tatort. Durch eine Polizeistreife konnte der Flüchtende unmittelbar nach der Tat ausgemacht und verfolgt werden. Nachdem ihm mit dem Streifenwagen der weitere Fluchtweg verstellt worden war, sprang er vom Rad und versuchte zu Fuß weiter zu flüchten. Er konnte jedoch nach wenigen Metern von den Beamten eingeholt und festgenommen werden.

Auf dem Anhänger seines zurückgelassenen Fahrrades konnten neben den Christbaumkugeln zwei Gemälde aufgefunden werden, auf denen Aufkleber einer Heidelberger Kunstgalerie angebracht waren. Diese wurden sichergestellt. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord bezüglich der sichergestellten Gemälde dauern an.

Illegale Müllentsorgung – Zeugen gesucht

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Eine Streife der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg des Polizeipräsidiums Einsatz bemerkte am Dienstag 28.12.2021 gegen 09:30 Uhr, am Ortsausgang von Wieblingen in Richtung Edingen, im Bereich einer Bahnüberführung, hinter der Leitplanke der L 637, im eine größere Ansammlung von Abfall.

Bei der anschließenden Überprüfung konnten elf schwarze mit Bauschutt befüllte Müllsäcke, diverse Brennstoffe zum Grillen, verschiedene Lacke und Lasuren sowie Betriebsmittel für Fahrzeuge, u.a. Benzin und Getriebeöl, festgestellt werden.

Die Chemikalien, die eine erhebliche Umweltgefahr darstellen, wurden von den bisher unbekannten Tätern vermutlich mithilfe eines Pkws oder Transporters an der Örtlichkeit abgeladen. Dies müsste in Anbetracht der hinterlassenen Abfallmenge durchaus einige Minuten gedauert haben.

Die Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg bitten Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder mit sachdienlichen Angaben zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können, um Kontaktaufnahme unter der

Rufnummer 06221 – 137483.